Mkhitaryan, annuncio sul futuro: "Mai giocato per soldi. No a Mls e Arabia. Sul ritiro..."

"Escludo la possibilità di trasferirmi in Arabia Saudita, in Armenia oppure nella Mls. Perché per me i soldi non sono mai stati la cosa più importante. Non ho mai giocato a calcio per soldi. Ho cambiato club e ho giocato a calcio per le mie ambizioni, per i miei obiettivi, per quei sogni che avevo fin da bambino e che mi hanno accompagnato nel corso della carriera": così il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan in un'intervista alla tv armena in cui ripercorre anche tutti i passi della carriera, fino all'Inter.