Chivu, 1 vittoria nelle ultime 7 di Champions, non cambia: Inter, avanti tutta pure in Europa

MILANO - Dopo i campionati, dal letargo autunnale imposto in ossequio all’attività delle Nazionali, stasera uscirà pure la Champions League . Avevamo lasciato l’ Inter a Madrid, tanto bella ma comunque sconfitta dal Real in una serata dai contorni tafazziani. Quello al Santiago Bernabéu è stato il 6° ko nelle ultime 7 gare giocate in Coppa (unico sorriso il 2-0 a Dortmund, 28 gennaio). In Europa urge una sterzata: nell’immediato per rimettersi in carreggiata, in prospettiva per rendere fattibile l’obiettivo di chiudere la fase a gironi a 16 punti, quota che dovrebbe garantire la qualificazione diretta agli ottavi evitando la tagliola dei playoff, dove l’Inter è caduta una stagione fa contro il Bodo-Glimt.

Il calendario offre un assist da raccogliere: dopo la gara di stasera contro il Brugge , il 21 si replica, sempre al Meazza, contro lo Shakhtar Donetsk quindi il trittico si completa con la sfida al De Kuip contro il Feyenoord . Il terreno sembra fertile per mettere insieme tre vittorie , obiettivo che tutti hanno bene in testa ad Appiano. Stasera per spingere l’Inter - che, al solito, non ha fatto ritiro - ci saranno oltre 70mila spettatori (vicino il sold-out) e Cristian Chivu - dopo l’ampio turnover che ha caratterizzato la partita con il Parma (pratica comunque archiviata in mezzora) è intenzionato a rimettere in campo tutti i big, risparmiati dopo aver tirato la carretta nelle rispettive Nazionali. Non è il momento di ruotare gli uomini tanto più in Europa dove l’autostima del gruppo deve ancora attecchire per bene. Atteso quindi il rientro tra i titolari di Lautaro, Barella, Bastoni, Zielinski e Manuel Akanji che ieri ha affiancato l’allenatore in conferenza. La novità potrebbe essere la presenza dal 1’ di Alexandar Stankovic - che tra l’altro è un ex del Bruges dove ha lasciato bellissimi ricordi - per far rifiatare Calhanoglu che contro il Parma ha preso una botta nel finale di gara.

Chivu e la mentalità dell’Inter: "Se dobbiamo perdere, scegliamo noi come"

Di certo - nonostante il rendimento in Italia sia diametralmente diverso rispetto a quello in Champions - si rivedrà in campo un’Inter con lo stesso atteggiamento motivato dalla volontà di dominare l’avversario ed è stato proprio Chivu a spiegare il perché: «A volte gli avversari ti impongono di giocare in un certo modo, ma io se proprio devo perdere, preferisco farlo a modo mio. Voglio trasmettere alla squadra coraggio, fiducia, voglia di mantenere un livello alto: non chiederò mai ai giocatori di speculare, di farci un segno della croce e vedere cosa succede perché non fa parte della mia mentalità e perché perderei credibilità agli occhi della squadra. Noi raccattiamo quello che meritiamo: a volte si fanno errori, ma si va avanti con determinazione, con la voglia di ribaltare certe partite, ma - ripeto - se dobbiamo perdere dobbiamo scegliere noi come perdere, non gli altri». La sensazione è che per rendere altrettanto efficace in Europa il calcio di Chivu serva alzare ancora di più la qualità dell’organico a disposizione dell’allenatore che, tra le righe, qualcosa in merito la fa capire: «Si può e si deve crescere. A ogni livello. Anche la rosa, che pure è stata potenziata, si può migliorare nel tempo. Non lo dico come critica alla società, sia chiaro, lo dico perché ogni cosa si può perfezionare nel calcio».

Inter, obiettivo Champions League: Chivu frena e punta sul lavoro

Anche per questo Chivu ha tirato il freno a mano a fronte delle dichiarazioni alquanto “baldanzose” di qualche giocatore sull’obiettivo Champions. Vero è che l’Inter parte per arrivare ovunque in fondo, ma sull’argomento conviene fare qualche distinguo. «È lo status della società a imporci di puntare in alto in tutte le competizioni. Il sogno deve trasformarsi in responsabilità, nella ricerca continua di un miglioramento che può offrirti la possibilità di vincere. Non esiste una ricetta, non ci sono soldi che possano comprare un trofeo così, non c’è un allenatore che ti garantisce di raggiungere il risultato. Ma se rappresenti l’Inter devi creare le condizioni per riuscirci e queste possono crearsi soltanto attraverso il lavoro».