Così Oaktree ha risanato i conti Inter. Marotta: "Sostenibili e competitivi"

MILANO - L’Inter chiude, per la prima volta nella sua storia, due esercizi consecutivi in utile. Il fatturato resta oltre i 500 milioni di euro - nello specifico 517,7, il secondo di sempre per il club -, anche se in calo rispetto al record da 567 milioni della stagione precedente. La differenza, tra i diritti Tv scesi da 136,8 a 73,8 milioni e il botteghino, sta quasi tutta nel percorso in Champions League, ma pesano anche i 31,4 milioni in meno senza Mondiale per Club. L’assemblea dei soci dell’Inter ha approvato ieri il bilancio consolidato al 30 giugno 2026, chiuso con un utile di 22,7 milioni di euro, dopo i 35,4 milioni dell’anno precedente. Crescono invece i ricavi commerciali e le entrate dalla gestione dei calciatori, con 19,9 milioni di plusvalenze: di questi, ben 8 arrivano dall'operazione lampo legata a Nicola Zalewski, arrivato dalla Roma e poi ceduto all'Atalanta nel giro di appena sei mesi. Calano i costi di produzione - da 482 a 462,8 milioni - e quelli per il personale (da 253,2 a 239,7), ma aumentano gli ingaggi per i calciatori, da 154,6 a 161 milioni di euro. Il risanamento dei conti, partito dai risultati in campo e fondamentale quando - non sembra esservi fretta, ma il finale è nella natura dei fondi - Oaktree deciderà di cedere, è arrivato a dama: il patrimonio netto consolidato è infatti tornato positivo per 10,4 milioni, contro i -12,3 milioni di un anno fa. Restano debiti complessivi per 665,4 milioni.

I conti Inter Tra i principali investimenti dello scorso esercizio, quasi 100 milioni per l’acquisto di nuovi giocatori e l’avvio di interventi sulle strutture di Appiano Gentile e Interello. Il giocatore più costoso della scorsa stagione è Andy Diouf, appena sopra i 25 milioni di euro, mentre Ange-Yoan Bonny si ferma poco sotto la stessa cifra. A fine assemblea è stato presentato anche il primo Report di Sostenibilità del club. Marotta ha riassunto così il passaggio davanti agli azionisti: «Nel corso di una stagione che ci ha visti conquistare il nostro terzo Double domestico, fuori dal campo il club ha vissuto una stagione di consolidamento dal punto di vista finanziario. Il lavoro di risanamento ha subito un’ulteriore accelerazione con l’arrivo della nuova proprietà di Oaktree. L’impegno verso l’equilibrio tra sostenibilità e competitività sportiva non si fermerà nella convinzione di essere sulla buona strada». Tra le poste aperte ci sono i crediti verso alcuni vecchi partner. I 29,95 milioni riferiti a regional sponsor con controparti cinesi e i 31,35 milioni verso Zytara Labs-DigitalBits risultano interamente svalutati. Le sponsorizzazioni hanno fruttato 88,9 milioni e dalle pieghe del bilancio emerge la trattativa con Barilla per una nuova partnership.