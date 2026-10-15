Inter, il retroscena Vicario: saltato per la fissa di Chivu sul mercato. E ora i paperoni di Martinez sono un problema

In Champions serve un’altra Inter. “Forse dovremo cambiare qualcosa”, ha comprensibilmente sottolineato Cristian Chivu dopo la notte da mal di testa con il Brugge. I risultati - 4 ko consecutivi in Europa, addirittura 7 nelle ultime 8 gare giocate - impongono correttivi importanti. Il traumatico avvio di stagione ha dimostrato come Serie A e Champions appartengano a galassie parallele. In Coppa aumenta l’intensità, la qualità unita al coraggio degli avversari e l’Inter non incute quel timore reverenziale che si avverte nelle rivali che incontra in campionato. In italia la squadra di Chivu è andata sotto di due gol con Napoli, Udinese e Roma rimontando due volte e andando vicinissima alla vittoria pure all’Olimpico; in Champions è finita sott’acqua con il Real e contro il Brugge e lì è rimasta. Segno di quanto sia alta la qualità media delle avversarie che si incontrano e, per il principio dei vasi comunicanti, chiaro segnale di quanto il nostro calcio sia ancora poco allenante. Chivu è il primo a saperlo e la strada che finora ha voluto percorrere per allineare l’Inter alle altre grandi di Champions è stata incentrata sulla ricerca della qualità.

Appena arrivato avrebbe voluto Ademola Lookman - ovvero un attaccante in grado di saltare costantemente l’uomo creando superiorità - e quest’estate lo stesso spirito ha motivato la ferrea richiesta di ottenere Curtis Jones. Che attaccante non è, ma - secondo Chivu - può essere l’uomo giusto per accendere la fase offensiva di una squadra che sin dai tempi di Conte sa attaccare solo di sistema. L’allenatore, prima della gara con il Brugge, spiegava che non sarebbe risultato credibile agli occhi della squadra se avesse fatto passare il messaggio di arretrare il baricentro, nel tentativo di attendere gli avversari anziché provare ad aggredirli. E, a corredo, ha toccato nuovamente - pur con garbo - il tema della qualità della rosa da alzare ancora per essere a livello pure in Europa. Questo non vuol dire che non verranno presi accorgimenti per rimettere in carreggiata pure il percorso in Champions (determinante, come spiegato sotto, per stabilire la strategia societaria sul mercato). E, in tal senso, verrà aumentata l’attenzione sulle marcature preventive (quanto visto sull’azione del rigore - con Calhanoglu ultimo uomo a inseguire Forbs a campo aperto - non dovrà più accadere) e ci si concentrerà pure sulla testa dei giocatori, ancora una volta (non la prima: accadeva pure ai tempi di Inzaghi) traditi dalla voglia di rimontare. E in Coppa, se perdi le distanze, se corri male e difendi peggio, rischi - come accaduto - di prendere 4 gol pure dal Brugge.