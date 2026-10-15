Inter, Marotta trema: ora la Champions fa paura. Oaktree è stata chiara, senza ottavi partono i big

MILANO - Ottavi di finale. Oppure ottavi di finale. Per l’Inter, e segnatamente per il fondo Oaktree che controlla il club nerazzurro, se si guarda alla Champions League non c’è un’alternativa che possa essere considerata accettabile. Se la sconfitta con il Club Brugge ha riacceso i timori di dover affrontare le forche caudine dei playoff, il precedente dell’anno scorso mette nero su bianco quanto un eventuale nuovo buco nell’acqua europeo, economico ma in questo caso anche sportivo, non si potrebbe superare come se nulla fosse. Pur in un contesto decisamente più roseo rispetto al passato, soprattutto se si pensa alla seconda fase dell’era Suning, è proprio il bilancio approvato in settimana - il secondo consecutivo in utile - a certificare quanta differenza ci sia tra andare avanti in Champions e fermarsi prima del previsto.

Inter, l'eliminazione con il Bodo/Glimt è costata cara L’Inter versione 2025/2026, franata nel doppio confronto con il Bodo/Glimt, ha incassato in termini di premi Uefa poco meno di 74 milioni di euro, contro i quasi 137 dell’edizione precedente, quando la corsa della squadra di Simone Inzaghi si fermò in finale. Sono circa 63 milioni in meno, senza considerare i ricavi derivanti dal botteghino, dove però la differenza tra le due stagioni precedenti a quella attuale - poco più di 6 milioni - è oggettivamente meno marcata perché, almeno come numero di gare complessive, i playoff si sostituiscono agli ottavi.