Inter, Marotta trema: ora la Champions fa paura. Oaktree è stata chiara, senza ottavi partono i big
MILANO - Ottavi di finale. Oppure ottavi di finale. Per l’Inter, e segnatamente per il fondo Oaktree che controlla il club nerazzurro, se si guarda alla Champions League non c’è un’alternativa che possa essere considerata accettabile. Se la sconfitta con il Club Brugge ha riacceso i timori di dover affrontare le forche caudine dei playoff, il precedente dell’anno scorso mette nero su bianco quanto un eventuale nuovo buco nell’acqua europeo, economico ma in questo caso anche sportivo, non si potrebbe superare come se nulla fosse. Pur in un contesto decisamente più roseo rispetto al passato, soprattutto se si pensa alla seconda fase dell’era Suning, è proprio il bilancio approvato in settimana - il secondo consecutivo in utile - a certificare quanta differenza ci sia tra andare avanti in Champions e fermarsi prima del previsto.
Inter, l'eliminazione con il Bodo/Glimt è costata cara
L’Inter versione 2025/2026, franata nel doppio confronto con il Bodo/Glimt, ha incassato in termini di premi Uefa poco meno di 74 milioni di euro, contro i quasi 137 dell’edizione precedente, quando la corsa della squadra di Simone Inzaghi si fermò in finale. Sono circa 63 milioni in meno, senza considerare i ricavi derivanti dal botteghino, dove però la differenza tra le due stagioni precedenti a quella attuale - poco più di 6 milioni - è oggettivamente meno marcata perché, almeno come numero di gare complessive, i playoff si sostituiscono agli ottavi.
Inter, quanto vale la qualificazione agli ottavi di Champions League
Se a Cristian Chivu non si chiede necessariamente di ripetere l’approdo in finale - in realtà sì, almeno di provarci: è il messaggio che è sempre passato in questa prima parte di stagione -, arrivare come minimo agli ottavi di finale garantisce comunque un introito extra. Il pass, staccabile anche tramite playoff, vale infatti circa 18-20 milioni: una stima che considera gli 11 garantiti dalla Uefa e il resto dal botteghino. Non è una differenza di poco conto per un club che da due estati, proprio grazie ai risultati europei, è riuscito a evitare cessioni clamorose - su Dumfries pesava la clausola - e deve difendere la qualificazione al prossimo Mondiale per club, altra fonte di denaro. È proprio quello, l’addio a un big, lo spauracchio - non ventilato esplicitamente, ma che rischierebbe di diventare inevitabile - contro cui gioca l’Inter in Champions, prima ancora che per il sogno di vincere la coppa più ambita d’Europa.
Inter, calendario Champions League: Shakhtar, Feyenoord e Stoccarda per la rimonta
Di buono, anche dopo due ko consecutivi, c’è il calendario: nelle prossime tre gare l’Inter sfiderà Shakhtar Donetsk, Feyenoord e Stoccarda. Poi ci sarà la trasferta di Dortmund - a livello ambientale la gara più insidiosa -, prima di ospitare il Liverpool e chiudere a Bratislava con lo Slovan.
I 16 punti, traguardo minimo per entrare tra le prime otto guardando alle ultime due stagioni con il nuovo format, restano un obiettivo raggiungibile. Certo, Lautaro & co. devono vincerle (quasi) tutte.
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