Lautaro Martinez infortunato! Cos'è successo contro il Brugge, il comunicato Inter
Piove sul bagnato per l'Inter. Non solo il secondo ko in due partite di Champions League, con tutte le critiche che sono conseguite alla sconfitta interna contro il Brugge. Altre brutte notizie arrivano dall'infermeria: Cristian Chivu, infatti, perde Lautaro Martinez. I nerazzurri dovranno dunque fare a meno del proprio capitano, che ha accusato un problema proprio nella sfida europea di San Siro, e dovranno fare i conti con la sua assenza per tante partite, tutte molto delicate.
Inter, si ferma Lautaro Martinez
Ad annunciarlo è stato lo stesso club nerazzurro, con un brevissimo comunicato sul proprio sito ufficiale: "Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra". Il numero 10 nerazzurro dovrebbe restare ai box fino alla prossima sosta nazionali, saltando le tante sfide che attendono l'Inter tra la seconda metà di ottobre e l'inizio di novembre. Il capitano interista è stato protagonista nella sfida contro il Brugge, sia in positivo (due gol segnati) che in negativo (incredibile errore davanti alla porta sull'1-1). Per diverse partite ora dovrà lasciare i suoi compagni di squadra.
Quali partite salta il 10 nerazzurro
L'infortunio del 'Toro' capita in un momento particolarmente complesso per i nerazzurri. Non solo perché reduci dal ko in Champions, ma anche perché lo stop dell'attaccante arriva in un momento in cui la squadra di Chivu dovrà affrontare numerosi impegni, di cui diversi anche proibitivi. Sabato alle 18 la trasferta al Dall'Ara contro il Bologna, spesso ostica per l'Inter; subito dopo, mercoledì 21 ottobre, altra sfida europea: a San Siro arriva lo Shakhtar Donetsk. Non c'è tregua per i nerazzurri, che dopo tre giorni e mezzo riscenderanno in campo: domenica lunch match, sempre a San Siro, contro la Fiorentina.
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