Lautaro Martinez infortunato! Cos'è successo contro il Brugge, il comunicato Inter

Piove sul bagnato per l' Inter . Non solo il secondo ko in due partite di Champions League, con tutte le critiche che sono conseguite alla sconfitta interna contro il Brugge . Altre brutte notizie arrivano dall'infermeria: Cristian Chivu, infatti, perde Lautaro Martinez . I nerazzurri dovranno dunque fare a meno del proprio capitano, che ha accusato un problema proprio nella sfida europea di San Siro, e dovranno fare i conti con la sua assenza per tante partite, tutte molto delicate.

Inter, si ferma Lautaro Martinez

Ad annunciarlo è stato lo stesso club nerazzurro, con un brevissimo comunicato sul proprio sito ufficiale: " Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra". Il numero 10 nerazzurro dovrebbe restare ai box fino alla prossima sosta nazionali, saltando le tante sfide che attendono l'Inter tra la seconda metà di ottobre e l'inizio di novembre. Il capitano interista è stato protagonista nella sfida contro il Brugge, sia in positivo (due gol segnati) che in negativo (incredibile errore davanti alla porta sull'1-1). Per diverse partite ora dovrà lasciare i suoi compagni di squadra.