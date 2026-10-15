Di Canio smonta l'Inter d'Europa: "Tutti quei ko di fila meritati, non è competitiva. Il blasone..."

La sconfitta dell'Inter contro il Club Brugge è stata tanto pesante quanto inaspettata. I nerazzurri di Chivu sono infatti riusciti a segnare ben 3 gol, ma ne hanno subiti 4, confermando quindi tutte le difficoltà in fase difensiva viste in campionato. In questa giornata di Champions League, però, tutte e quattro le squadre di Serie A hanno perso, chiaro segnale delle difficoltà del calcio italiano. Intervenuto su Sky Sport, Paolo Di Canio ha analizzato: "Diciamo che in queste giornate ci sono sconfitte diverse. Il problema viene da lontano. Io ne parlavo 5/6 anni fa e sembravo il cattivo. Fa parte del discorso economico, delle infrastrutture. Manca il talento".

"Inter? Migliore per distacco in Serie A ma non è competitiva in Europa" Poi parlando in particolare dell'Inter ha detto: "Le partite di questi giorni ci hanno detto che la miglior squadra per distacco del nostro campionato, in Europa non è più neanche così competitiva. E non è solo in queste prime due giornate, ma anche quando lo scorso anno venne eliminata dal Bodo-Glimt. Arriva da 7 sconfitte consecutive, tutte meritate. Mentre la Roma ieri onestamente avrebbe meritato di vincere e vincere bene. Quindi sono situazioni diverse".