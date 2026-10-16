Inter, i tifosi sognano i soldi del Qatar: chi è lo sceicco Al Thani e cos'è successo con Oaktree

MILANO - Per ora è un sondaggio, non una trattativa. Ma gli emiri del Qatar mettono nel mirino l’Inter . Un fondo riconducibile alla famiglia Al Thani , secondo l’indiscrezione de Il Messaggero, avrebbe avviato contatti esplorativi con Oaktree per un possibile ingresso nel capitale dell’Inter. Dal fondo californiano, per ora, arriva un no comment e non vengono confermati sviluppi concreti, ma la possibilità di cedere una partecipazione di minoranza non sembra nemmeno da escludere. È questa l’ipotesi: non è in discussione, almeno per il momento - vendere i propri asset dopo averne aumentato il valore, prima o poi, è nella natura di qualsiasi fondo - il passaggio di mano del club. Oaktree, recentemente confluito in Brookfield , controlla l’Inter dal maggio 2024, quando il mancato rimborso del prestito da parte di Suning ha portato al cambio di proprietà. Il fondo è soddisfatto dell’andamento dell’investimento e non ha urgenza di vendere, tanto più che il valore è destinato a crescere in misura proporzionale ai passi avanti sul futuro stadio di Milano .

La valutazione del club

L’eventuale apertura a un partner, però, è nell’ordine delle cose: cedere una quota consentirebbe di incassare subito, conservare la maggioranza e soprattutto fissare, attraverso il prezzo pagato da un investitore esterno, una valutazione concreta della società. In sostanza, cristallizzerebbe il valore dell’Inter. Forbes la colloca attorno a 1,5 miliardi di euro, Football Benchmark arriva a 2,1. In mezzo, una forchetta di 1,8-2 miliardi per il valore d’impresa appare plausibile. Il confronto italiano è con il Milan, acquisito da RedBird nel 2022 sulla base di 1,2 miliardi. Da allora, però, i nerazzurri hanno consolidato la presenza ai vertici europei, migliorato l’equilibrio dei conti e chiuso l’ultimo bilancio - il secondo consecutivo in attivo - con 518 milioni di ricavi e 22,7 milioni di utile. Applicando al fatturato un multiplo indicativo di 3,5-3,9 volte si ottiene proprio una valutazione nell’ordine di 1,8-2 miliardi. Tutte valutazioni che entrerebbero comunque anche in un’eventuale trattativa per la cessione di una quota di minoranza, se e quando partirà. Insieme a San Siro.

Il progetto del nuovo stadio

L’acquisto dell’area del Meazza insieme al Milan, per 197 milioni, ha reso più concreto il progetto del nuovo stadio - il rendering è atteso a fine ottobre -, fonte di maggiori introiti da hospitality, biglietteria e attività commerciali. Ma l’impianto è ancora da costruire e richiederà investimenti ingenti: nessuno può prezzarlo come un’attività già a regime. I rapporti con il Qatar, invece, esistono già da tempo: dopo Cina e Nord America, con tutto il tempo necessario per questioni così delicate, la prossima frontiera dell’Inter potrebbe comprendere il Medio Oriente.

Hamad Al Thani, ecco chi c'è dietro. Ha comprato Villa Certosa

Tra i vari Al Thani, sarebbe Hamad bin Jassim bin Jaber quello interessato all'Inter. Noto con l'acronimo di Hbj, ex premier del Qatar e cugino dell'attuale emiro, ha interessi diffusi a Milano - dove vive parte della famiglia - e ha una disponibilità di denaro infinita, visto il recente acquisto di Villa Certosa dalla famiglia Berlusconi per 350 milioni di euro. Altra portafogliata di lusso, il miliardo e rotti di euro spesi per l'80% del palazzo di Via Monte Napoleone 8 dal colosso francese della moda Kering. Il nome chiave è Al Mirqab, che gestisce il patrimonio dello sceicco e che è alla base delle società controllate dietro questi acquisti. Il settore immobiliare è quello di riferimento, e il via libera al nuovo stadio potrebbe aver solleticato l'interesse qatarino per il club nerazzurro.