Lautaro Martinez ko, ma l'allarme non è solo per l'infortunio: il dato sulla gestione e ora Chivu...

Oltre alla partita col Brugge, Cristian Chivu martedì sera ha perso pure Lautaro Martinez. Il capitano era scappato subito dallo stadio scuro in volto: un’anomalia considerato che lui ha sempre messo pubblicamente la faccia, soprattutto nelle sconfitte. Ieri - quando l’Inter ha dato notizia degli esami strumentali a cui si era sottoposto - si è capito il perché. L’argentino nel finale della gara di Champions ha accusato un problema muscolare ai flessori coscia sinistra e la risonanza ha evidenziato una lesione importante che lo farà stare ai box una quarantina di giorni. L’appuntamento per il suo rientro in campo è fissato dopo la sosta di campionato, ma non ci sarebbe da sorprendersi se Lautaro dovesse saltare almeno un’altra partita anche una volta riattaccata la spina dopo l’ultima pausa dell’anno dedicata alle Nazionali. È comunque prematuro fare ragionamenti in tal senso, visto che bisognerà capire come reagirà il muscolo alle terapie. Quel che è certo - come da prassi per lo staff medico nerazzurro (politica pienamente condivisa da Chivu) - è che non verranno presi rischi, ancor più alla luce dell’importanza del giocatore.