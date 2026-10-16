Lautaro Martinez ko, ma l'allarme non è solo per l'infortunio: il dato sulla gestione e ora Chivu...
Oltre alla partita col Brugge, Cristian Chivu martedì sera ha perso pure Lautaro Martinez. Il capitano era scappato subito dallo stadio scuro in volto: un’anomalia considerato che lui ha sempre messo pubblicamente la faccia, soprattutto nelle sconfitte. Ieri - quando l’Inter ha dato notizia degli esami strumentali a cui si era sottoposto - si è capito il perché. L’argentino nel finale della gara di Champions ha accusato un problema muscolare ai flessori coscia sinistra e la risonanza ha evidenziato una lesione importante che lo farà stare ai box una quarantina di giorni. L’appuntamento per il suo rientro in campo è fissato dopo la sosta di campionato, ma non ci sarebbe da sorprendersi se Lautaro dovesse saltare almeno un’altra partita anche una volta riattaccata la spina dopo l’ultima pausa dell’anno dedicata alle Nazionali. È comunque prematuro fare ragionamenti in tal senso, visto che bisognerà capire come reagirà il muscolo alle terapie. Quel che è certo - come da prassi per lo staff medico nerazzurro (politica pienamente condivisa da Chivu) - è che non verranno presi rischi, ancor più alla luce dell’importanza del giocatore.
Lautaro ko, tormentone quinta punta
Restando alle certezze, Lautaro salterà cinque partite di campionato (Bologna, Fiorentina, Venezia, Milan e Como) e due in Champions (Shakhtar, Feyenoord), problema amplificato dal calendario ipercompresso che vedrà l’Inter scendere in campo 7 volte in 22 giorni. Al netto delle due gare, già decisive in Europa, l’argentino sarà così costretto a saltare il secondo derby consecutivo, sempre per infortunio (scontato che pure stavolta di accomodi comunque in panchina come capitano non giocatore) ma questo deve fare scattare un bel campanello d’allarme in società: Lautaro, dall’estate 2018 fino al febbraio scorso, aveva saltato 13 partite per infortunio (più una, contro il Verona nel novembre 2024, però a causa di un attacco febbrile).
Dall’infortunio in Norvegia con il Bodo fino alla gara con il Como (8 novembre) il capitano avrà saltato 18 partite (11 tra febbraio e marzo, più le prossime 7). Questo evidenzia come l’argentino, a 29 anni, vada gestito (e il pensiero qui corre alla mezzora giocata con il Parma a gara ampiamente decisa) e rende nuovamente di attualità il tormentone legato alla quinta punta. Con il capitano - e pure Marcus Thuram - che corrono verso i trenta, forse andranno fatte diverse valutazioni rispetto al passato sull’opportunità di aumentare il numero degli attaccanti in rosa.
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