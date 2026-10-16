"Abbiamo dato tutto", Lautaro ricorda i Mondiali 2026. "Quando sono tornato in Italia…"

"Alcuni non riuscivano nemmeno a camminare, eppure continuavano a correre". Ricorda così la finale dei Mondiali 2026 Lautaro Martinez, che quella partita non l'ha giocata ma l'ha vista dalla panchina. In una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali dell'Afa, la Federcalcio argentina, durante l'ultima pausa nazionali, l'attaccante dell'Inter ha ricordato la sfida contro la Spagna: "Ho visto giocatori come Otamendi, Romero e Licha Martinez costretti a uscire dal campo dopo aver dato davvero tutto quello che avevano, ma questo discorso vale anche per Messi, Alvarez, per tutti. Ce la siamo giocata fino all'ultima azione. Ecco perché quando si tirano fuori certe teorie, è frustrante; è stato evidente che abbiamo dato il massimo. Semplicemente non è andata come speravamo; gli avversari sono stati più bravi e prima o poi doveva succedere".

Le difficoltà della semifinale contro l'Inghilterra: "Dimensione unica" La formazione albiceleste era arrivata stanca a quella partita a causa della semifinale contro l'Inghilterra: "La partita contro l'Inghilterra ci ha tolto molte energie. Dentro di noi sapevamo che non era una gara come le altre; era un incontro speciale, vista la storia che c'è dietro. Tutti i fattori di contorno (con riferimento alle Malvinas ndr) aggiungevano una dimensione unica, ma noi ci siamo concentrati sull'obiettivo di tornare in finale. Siamo scesi in campo con una marcia in più: anche dopo aver subito il gol, abbiamo mantenuto il controllo, abbiamo continuato a spingere in avanti e siamo rimasti fedeli al nostro stile di gioco, fino all'ultimo secondo".