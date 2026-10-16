"Con tutto il rispetto, col Brugge potevamo vincere. Provedel...": Chivu, veleno Inter verso Bologna

La conferenza di Chivu

Chivu ha fatto subito il punto sulla squadra in vista della sfida con il Bologna, dopo la sconfitta in Champions: "Come stiamo? Questa è un'altra un'altra competizione, giochiamo dopo 4 giorni. Oggi tutti insieme abbiamo fatto un buon allenamento. Abbiamo il problema Lautaro, scoperto post gara. Ha subito un infortunio e starà fuori". Sull'umore: "Accettiamo le nostre responsabilità. Magari in qualche momento negli ultimi 30 minuti qualcosa non ha funzionato, ma senza perdere di vista le cose che abbiamo fatto, fino al gol del 2-1. Abbiamo avuto energia, creato tanto, abbiamo avuto due grandi occasioni con Lautaro e Dimarco ma poi è crollato il castello quando abbiamo subito il secondo gol. Poi dobbiamo analizzare due partite in una, ora dobbiamo reagire e trovare energia il prima possibile. Nessuno ci aspetta, non dobbiamo piangerci addosso".