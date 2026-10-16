"Con tutto il rispetto, col Brugge potevamo vincere. Provedel...": Chivu, veleno Inter verso Bologna
L’Inter è chiamata a reagire subito dopo la delusione in Champions League contro il Brugge. Alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna, Cristian Chivu ha presentato la sfida in conferenza stampa, soffermandosi sul match di Champions e sul ko di Lautaro Martinez, fermato da un infortunio che, salvo sorprese, dovrebbe tenerlo fuori fino alla ripresa dopo la sosta. Al suo posto potrebbe avere un po' più di spazio Bonny, che il tecnico ha elogiato.
La conferenza di Chivu
Chivu ha fatto subito il punto sulla squadra in vista della sfida con il Bologna, dopo la sconfitta in Champions: "Come stiamo? Questa è un'altra un'altra competizione, giochiamo dopo 4 giorni. Oggi tutti insieme abbiamo fatto un buon allenamento. Abbiamo il problema Lautaro, scoperto post gara. Ha subito un infortunio e starà fuori". Sull'umore: "Accettiamo le nostre responsabilità. Magari in qualche momento negli ultimi 30 minuti qualcosa non ha funzionato, ma senza perdere di vista le cose che abbiamo fatto, fino al gol del 2-1. Abbiamo avuto energia, creato tanto, abbiamo avuto due grandi occasioni con Lautaro e Dimarco ma poi è crollato il castello quando abbiamo subito il secondo gol. Poi dobbiamo analizzare due partite in una, ora dobbiamo reagire e trovare energia il prima possibile. Nessuno ci aspetta, non dobbiamo piangerci addosso".
Poi ha proseguito: "Lo switch deve ripartire da me perché sono il primo responsabile. Dobbiamo trovare un pensiero comune e prenderci tutti delle responsabilità. Ho a che a fare con un gruppo di giocatori meravigliosi, dobbiamo solo trovare un po' di unità. Dobbiamo riconnetterci, senza farci abbattere dalle avversità che capitano durante la gara".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS