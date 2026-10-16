Inter, altro infortunio! Chivu continua a perdere pezzi, stavolta in difesa
Non c'è pace per l’Inter, che dopo la batosta in Champions League deve fare i conti anche con una nuova tegola dall’infermeria. Questa volta a fermarsi è Pavard, costretto a sottoporsi ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare alla coscia destra. Una notizia che complica ulteriormente i piani di Chivu (qui la conferenza), già alle prese con l'assenza di Lautaro Martinez e con una situazione che rischia di condizionare le scelte in vista dei prossimi impegni. Per i nerazzurri è un momento importante e pieno di match: dopo la delusione europea, la priorità è ritrovare compattezza e risultati, ma le continue defezioni rendono più difficile preparare le prossime sfide con la necessaria continuità.
Inter, Pavard si ferma: il comunicato e i tempi di recupero
Questa la nota ufficiale del club: "Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra". Un problema muscolare che sarà ora valutato dallo staff medico nerazzurro per stabilire il percorso di recupero del difensore francese. Dalle prime stime, i tempi per il rientro in campo dovrebbero essere di circa 20 giorni. Quindi il difensore dovrebbe rivedersi dopo la sosta di novembre e dovrebbe saltare le sfide in Serie A contro Bologna, Fiorentina, Venezia, Milan e Como e in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk e il Feyenoord. Qualora venissero confermate queste tempistiche, Chivu dovrebbe rinunciare a un'alternativa importante in molte partite, tra cui il derby e anche altri match delicati. E il francese è stato molto sfruttato in questo inizio di stagione, anche un po' a sorpresa.
Chivu cerca risposte, ma l'emergenza condiziona l’Inter
La sconfitta in Champions League ha lasciato scorie che l’Inter deve smaltire in fretta. In un momento in cui servirebbero serenità e continuità di rendimento, gli infortuni rischiano di complicare ulteriormente il lavoro di Chivu, chiamato a gestire le energie e a trovare soluzioni senza perdere competitività. Dopo lo stop di Lautaro Martinez, il nuovo problema fisico di Pavard aggiunge un’altra incognita alla preparazione delle prossime partite. Ogni assenza riduce le possibilità di rotazione e obbliga lo staff tecnico a rivedere le proprie valutazioni, soprattutto in una fase della stagione in cui gli impegni ravvicinati richiedono una rosa profonda e giocatori pronti a dare il proprio contributo.
Per i nerazzurri, dunque, la ripartenza passa da due obiettivi: recuperare fiducia dopo il passo falso europeo e gestire con attenzione una situazione fisica che continua a presentare ostacoli. Chivu dovrà fare leva sulle risorse a disposizione e sulla compattezza del gruppo per evitare che le difficoltà si trasformino in una crisi più profonda. i’Inter ha bisogno di una risposta immediata, ma dovrà cercarla convivendo con un’infermeria che continua a riservare brutte sorprese.
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