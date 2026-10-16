Lautaro, l'Argentina spaventa l'Inter: in copertina per le amichevoli di novembre

L'Argentina, nelle sfide della sosta di novembre, giocherà per la prima volta senza Lionel Messi. Intanto nel post social con cui ha annunciato le amichevoli del prossimo mese, ha pubblicato una grafica in cui in bella vista, più grande di tutti, c'è proprio Lautaro Martinez . Una foto che sta così facendo preoccupare i tifosi nerazzurri, che temono una convocazione del proprio attaccante da parte della Seleccion: d'altronde il 'Toro' dovrebbe tornare disponibile proprio in quel periodo. L'Albiceleste ha annunciato due amichevoli nella prossima sosta: il 13 novembre giocherà contro l'Uruguay a Buenos Aires, mentre il 17 sarà di scena contro il Costa Rica, a Cordoba. E chissà se in quelle due sfide, a disposizione del ct Scaloni, ci sarà anche Lautaro...

Quante e quali partite salta il 'Toro' in nerazzurro

Il capitano dell'Inter ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, che lo porterà a saltare tante partite delicate. Lautaro non ci sarà infatti contro Bologna, Fiorentina, Venezia, Milan e Como in campionato, ma neppure contro Shakhtar Donetsk e Feyenoord in Champions League. Insomma, ben 7 partite out, tra cui il sentitissimo Derby della Madonnina. Come verrebbe presa in casa Inter un'eventuale convocazione del 'Toro' da parte della nazionale argentina, visto il problema che lo porterà ad essere assente per oltre un mese? Ogni valutazione è rimandata alla diramazione della lista ufficiale dei convocati di Scaloni. Certo è che il post pubblicato dall'Argentina sui social... preoccupa eccome il mondo nerazzurro.

Marotta: "Lautaro? Fa parte del gioco"

A parlare della situazione infortuni in casa Inter ci ha pensato il presidente del club, Giuseppe Marotta, a margine della presentazione della nuova edizione del torneo Alpha League al Palazzo Lombardia di Milano. In particolare il numero 1 dei nerazzurri si è soffermato proprio sul lungo stop di Lautaro Martinez, che dovrebbe tornare dopo la sosta di novembre: "Gli infortuni fanno parte del gioco". Ai giornalisti presenti che hanno anche chiesto se sia ottimista dopo la sconfitta dell'altra sera in Champions League contro il Brugge, il dirigente nerazzurro ha risposto: "L'ottimismo fa parte della mia vita, quindi è normale che lo sia".