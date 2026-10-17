Inter, dal patrimonio miliardario a Villa Certosa: chi è l'uomo che guarda ai nerazzurri
È Hbj lo sceicco che vuole il club: l’ex primo ministro del Qatar per adesso punta a una quota di minoranza
MILANO - In attesa di sviluppi concreti sul futuro dell’Inter - per ora dal fondo Oaktree arriva solo un secco «no comment» - il nome da tenere a mente è quello di Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Per tutti, negli ambienti della finanza internazionale, Hbj. È lui l’uomo dietro Al Mirqab, family office di Doha che avrebbe manifestato interesse per una quota di minoranza del club nerazzurro. I contatti, allo stato attuale, sarebbero soltanto verbali: nessuna trattativa è stata avviata e il gruppo qatariota non è l’unico soggetto ad aver bussato alla porta di Oaktree, che per ora non contempla la cessione della società - un epilogo fisiologico per qualsiasi fondo, ma i tempi non paiono maturi -, ma potrebbe prendere in considerazione operazioni che non comportino il controllo.
Chi è Hbj: il patrimonio dello sceicco e gli investimenti in Italia
Hbj, 67 anni, è molto più di un ricco membro della famiglia reale. Ministro degli Esteri dal 1992 al 2013 e primo ministro dal 2007 al 2013, è stato per oltre 20 anni uno degli uomini più infl uenti di Doha, accompagnando la crescita internazionale del Qatar sul piano politico e fi nanziario. Nello stesso periodo ha avuto un ruolo di primo piano nella Qatar Investment Authority, il fondo sovrano dell’emirato, prima di lasciare gli incarichi pubblici nel 2013. Forbes stima il suo patrimonio personale in oltre 5 miliardi di dollari. A gestirne una parte importante è Al Mirqab, struttura familiare attraverso la quale Hbj investe in finanza, alberghi e immobili di pregio. L’Italia, negli ultimi mesi, è diventata uno dei terreni preferiti. Ad aprile il gruppo ha rilevato l’80% dell’immobile di via Monte Napoleone 8, nel cuore del Quadrilatero della Moda, in un’operazione da 1,16 miliardi di euro con Kering. A giugno è arrivato l’acquisto di Villa Certosa, storica residenza sarda della famiglia Berlusconi, attraverso Constellation Hotels: valutazione attorno ai 350 milioni. Milano, dove vive una parte della famiglia dello sceicco, è ormai una presenza abituale nella sua agenda.
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