Inter, dal patrimonio miliardario a Villa Certosa: chi è l'uomo che guarda ai nerazzurri

Hbj, 67 anni, è molto più di un ricco membro della famiglia reale. Ministro degli Esteri dal 1992 al 2013 e primo ministro dal 2007 al 2013, è stato per oltre 20 anni uno degli uomini più infl uenti di Doha, accompagnando la crescita internazionale del Qatar sul piano politico e fi nanziario. Nello stesso periodo ha avuto un ruolo di primo piano nella Qatar Investment Authority, il fondo sovrano dell’emirato, prima di lasciare gli incarichi pubblici nel 2013. Forbes stima il suo patrimonio personale in oltre 5 miliardi di dollari. A gestirne una parte importante è Al Mirqab, struttura familiare attraverso la quale Hbj investe in finanza, alberghi e immobili di pregio. L’Italia, negli ultimi mesi, è diventata uno dei terreni preferiti. Ad aprile il gruppo ha rilevato l’80% dell’immobile di via Monte Napoleone 8, nel cuore del Quadrilatero della Moda, in un’operazione da 1,16 miliardi di euro con Kering. A giugno è arrivato l’acquisto di Villa Certosa, storica residenza sarda della famiglia Berlusconi, attraverso Constellation Hotels: valutazione attorno ai 350 milioni. Milano, dove vive una parte della famiglia dello sceicco, è ormai una presenza abituale nella sua agenda.