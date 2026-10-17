Lautaro, il veleno è tutto nella memoria: la bordata agli ex Inter e il caso Mondiale

MILANO - Mentre Lautaro Martinez è alle prese con un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra che lo terrà fuori per una quarantina di giorni, rimbalzano dall’Argentina alcune sue dichiarazioni che fanno un po’di rumore. Contesto: il capitano nerazzurro durante l’ultima sosta per le nazionali è stato il protagonista di una lunga chiacchierata con i canali ufficiali dell’Afa, la Federcalcio argentina. Il frutto della conversazione è un’intervista pubblicata nelle scorse ore nella quale Lautaro è tornato anche sull’avventura al Mondiale di Qatar 2022 (vinto dall’Argentina) e su un retroscena relativo alle settimane precedenti alla rassegna iridata che riguarda anche l’ Inter .

Le parole di Lautaro Martinez

«In quel periodo c'erano tre o quattro compagni che avevano anche loro dei problemi fisici e pensavano più al Mondiale che al club - ha raccontato Lautaro -. Io sono diverso. Sono una persona fedele a chi mi apre le porte, a chi mi tratta in maniera incredibile. Sono responsabile nei confronti del mio lavoro, perché lo sento dentro di me. In quel momento sentivo che non potevo abbandonare la nave, lasciare il club. E quindi ho continuato a giocare. Non voglio perdere un allenamento, non voglio saltare nessuna partita». Lautaro, in quell’occasione, si stava trascinando un problema alla caviglia destra, che ha rischiato persino di dover essere operata. Difatti, partito come titolare nell’attacco dell’albiceleste, il capitano dell’Inter al Mondiale qatariota finì per perdere gradi in gerarchia e sedersi in panchina, con Julián Álvarez che gli soffiò il posto.