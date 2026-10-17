"Piangevo dal dolore", Lautaro ricorda il Mondiale 2022. Stangata a ex compagni: "Non pensavano all'Inter"

Lautaro: "Al primo allenamento non sentivo la caviglia"

"Ho già raccontato un po' come sono fatto io, sono uno che non vuole perdersi nemmeno un allenamento, nemmeno una partita - rivela Lautaro -. In quel periodo c'erano tre o quattro compagni dell'Inter che avevano pure loro dei problemi fisici ma che stavano pensando più al Mondiale che al club. Io invece sono diverso: sono una persona leale con chi mi apre le porte, con chi mi tratta in modo incredibile, e sono responsabile nel mio lavoro. E in quel momento ho sentito che non potevo abbandonare la nave e sono andato avanti, ho continuato".