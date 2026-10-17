"Piangevo dal dolore", Lautaro ricorda il Mondiale 2022. Stangata a ex compagni: "Non pensavano all'Inter"
Se al Mondiale 2022 vinto dall'Argentina non ha potuto recitare un ruolo da protagonista è stato per colpa di una caviglia malconcia, della quale non si è preso abbastanza cura per amore dell'Inter. A differenza di qualche compagno. Lautaro Martinez, in un'intervista ai canali della Federcalcio argentina, torna indietro di qualche anno e parla delle condizioni con cui si presentò in Qatar.
Lautaro: "Al primo allenamento non sentivo la caviglia"
"Ho già raccontato un po' come sono fatto io, sono uno che non vuole perdersi nemmeno un allenamento, nemmeno una partita - rivela Lautaro -. In quel periodo c'erano tre o quattro compagni dell'Inter che avevano pure loro dei problemi fisici ma che stavano pensando più al Mondiale che al club. Io invece sono diverso: sono una persona leale con chi mi apre le porte, con chi mi tratta in modo incredibile, e sono responsabile nel mio lavoro. E in quel momento ho sentito che non potevo abbandonare la nave e sono andato avanti, ho continuato".
L'attaccante dell'Inter si presentò in condizioni tutt'altro che ottimali al ritiro con l'Albiceleste: "Ricordo che al primo allenamento che abbiamo fatto con la Seleccion, abbiamo fatto un po' di mobilità e già non sentivo più la caviglia. Dopo la partita con il Messico è diventato difficilissimo andare avanti normalmente, perché la mattina dopo i primi cinque o sei passi erano da mettersi a piangere, dovevo solo sopportare il dolore", conclude.
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