"Facciamo tre gol a partita", Kolarov esalta l'Inter: "Imbattuti e forti, c'è un aspetto da migliorare ma..."

"Possiamo migliorare la fase difensiva? Sì, ci lavoriamo. Ma siamo pure una squadra che fa tre gol di media a partita, siamo imbattuti". A dirlo è Aleksandar Kolarov, inviato a sostituire Chivu nell'analisi della trasferta di Bologna, dove l'Inter ha ribaltato il vantaggio di Pobega (10') con le reti di Thuram (44'), Carlos Augusto (69') e Bonny (83'). Un risultato che racconta di come i nerazzurri abbiano cambiato marcia reagendo all'ottimo avvio di gara della formazione di Palladino e dell’ex Darmian, rientrando inoltre dalla 19ª giornata con 19 punti e un vantaggio di 3 lunghezze mantenute sulla Roma, a sua volta uscita vincitrice dalla gara interna contro il Genoa. L'Inter attende ora di conoscere l'esito della sfida tra Juventus e Lazio - in programma alle 20.45 di domenica 18 allo Stadium - per chiudere o meno la giornata da sola al comando della classifica. Alla prossima uscita di campionato, l'Inter riceverà la Fiorentina domenica 25: sfida preceduta dal ritorno in Europa contro Shakhtar Donetsk. Queste le parole del vice di Chivu, rimasto senza voce al termine della gara e perciò sostituito dal suo tecnico in seconda: "Nel primo tempo abbiamo sofferto l'intensità del Bologna, che ha giocato un gran primo tempo - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Ma abbiamo una squadra forte, interpreti forti, che hanno alzato il livello e ribaltato la partita. Se c'è un aspetto su cui lavorare è quello dell'intensità nell'arco dei 90 minuti, ma questo è un successo molto importante. Anche perché vincere in trasferta, in Italia, non è mai facile".

Kolarov: "Facciamo tre gol a partita" E ancora: "Il Bologna ha fatto un grande primo tempo, poi nel secondo abbiamo noi alzato il nostro ritmo - ha aggiunto in conferenza stampa - . Non penso che l'Inter stia faticando in Europa, forse per la mancanza di risultati sì ma per il gioco espresso no. Sia con il Brugge sia con il Real abbiamo creato moltissimo. Il Bologna ha messo tanta intensità, noi abbiamo solo alzato il ritmo, non è cambiato il nostro atteggiamento. I nostri giocatori sanno quanto sono importanti le partite fuori casa in Italia e non avevamo sottovalutato l'avversario".