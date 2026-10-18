Pagelle Bologna-Inter: Sucic da “Mai dire Gol”, Bonny imprevedibile, Bernardeschi…

Il fiuto del numero 9, lo spaccapartita, l'allievo attaccante. Questi i tre moschettieri di Chivu, che sabato 17 al Dall'Ara hanno ribaltato il vantaggio della formazione di Palladino allontanando Roma (uscita vincitrice dal confronto con il Genoa) e Lazio (attesa dalle Juve domenica 18 allo Stadium). Il colpo di testa di Thuram è stato un colpo da manuale, il vantaggio nerazzurro di Carlos Augusto è arrivato dopo 10 secondi dal suo ingresso in campo e il sigillo di Bonny è in qualche modo frutto del guarda e impara da Thuram e Lautaro, come dichiarato dallo stesso ivoriano al termine del match.