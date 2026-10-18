Pagelle Bologna-Inter: Sucic da “Mai dire Gol”, Bonny imprevedibile, Bernardeschi…
Il fiuto del numero 9, lo spaccapartita, l'allievo attaccante. Questi i tre moschettieri di Chivu, che sabato 17 al Dall'Ara hanno ribaltato il vantaggio della formazione di Palladino allontanando Roma (uscita vincitrice dal confronto con il Genoa) e Lazio (attesa dalle Juve domenica 18 allo Stadium). Il colpo di testa di Thuram è stato un colpo da manuale, il vantaggio nerazzurro di Carlos Augusto è arrivato dopo 10 secondi dal suo ingresso in campo e il sigillo di Bonny è in qualche modo frutto del guarda e impara da Thuram e Lautaro, come dichiarato dallo stesso ivoriano al termine del match.
Di contro, il Bologna è chiamato a ripartire dall'ottima prestazione del primo tempo che ha messo a dura prova i campioni d'Italia prima che questi ingranassero la marcia rimonta. La prossima giornata, l'Inter riceverà la Fiorentina domenica 25 - sfida preceduta dal ritorno in Europa contro Shakhtar Donetsk - mentre il Bologna scenderà in campo a Cagliari sabato 24. Questi i voti e i giudizi dei protagonisti della sfida andata in scena al Dall'Ara.
Le pagelle dell'Inter
Martinez 6 - Un paio di parate - non difficili - su Zortea e Bernardeschi - cancellano i brutti ricordi di Coppa.
Bisseck 5,5 - Sul gol del Bologna non vede arrivare il pericolo.
Akanji 6 - Con Piccoli prima, Enem poi respira un clima da “Sei Nazioni” però - al netto di una sbavatura che costa un angolo all’Inter - tiene botta.
Bastoni 6 - La lunghissima azione (21 passaggi) dell’1-1 nasce da un suo recupero. Bravo a mantenere la guardia alta quando il Bologna carica.
Luis Henrique 5 - Chivu gli dà la seconda chance da titolare e lui la butta nel cestino. Manca una facile occasione, poi combina la frittata sul gol del Bologna perdendo palla. Diouf (24' st) 6,5 - Mette il piede nell’azione del raddoppio.
Barella 6,5 - Sotto gli occhi di Bollini, vice del Mancio in azzurro, rimette in carreggiata l’Inter col crossper l’1-1.
Zielinski 6,5 - Lievita alla distanza e regala l’assist del raddoppio a Carlos Augusto. Calhanoglu (34' st) ng
Sucic 5 - Sbaglia un’occasione da “Mai dire Gol”, punto esclamativo (ma in negativo) di una gara a corrente alternata.
Dimarco 5,5 - Chivu sceglie lui e non Carlos Augusto ma risulta da subito evidente come abbia le pile scariche. Carlos Augusto (24' st) 7,5 - Segna dieci secondi dopo il suo ingresso e poi dà a Bonny il pallone del tris: Carlos Provvidenza.
Esposito 6 - Lavora ai fianchi il Bologna con il solito, encomiabile impegno. Skorupski gli nega un gol con un intervento miracoloso. Bonny (13' st) 7 - Segna e dà imprevedibilità: senza Lautaro deve giocare.
Thuram 7 - L’infortunio di Lautaro moltiplica le sue responsabilità: risponde presente girando - di testa - in rete il cross di Barella. Mkhitaryan (34' st) 6,5 - Con una magia dà il la all’azione del 3-1.
All. Chivu 7 - Vittoria sofferta e “sporca”: quello che ci voleva dopo la folle notte col Brugge.
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