"Stai calmo", gesto e parole chiare: Barella come Lautaro, intimidire l’arbitro prassi Inter
Barella e un episodio destinato a far discutere quello durante Bologna-Inter. Più per l'atteggiamento avuto visto che, ormai, sembra diventata una prassi da parte dei nerazzurri quella di intimidire l'arbitro in campo. Il centrocampista nerazzurro, con la fascia da capitano al braccio in assenza di Lautaro Martinez, ha protestato animatamente dopo angolo non assegnato. La situazione si è accesa quando il pallone è uscito dopo essere stato toccato proprio dal giocatore dell’Inter. Nonostante la reazione nei confronti della squadra arbitrale, Barella ha evitato qualsiasi sanzione disciplinare.
Barella e la frase rivolta a Doveri
Dopo aver richiesto insistentemente il corner, Barella si è rivolto all’assistente e all’arbitro Doveri, allargando le braccia per manifestare il proprio disappunto. Il direttore di gara lo ha richiamato, ma il centrocampista ha replicato ripetendo per ben tre volte la frase "Stai calmo". Una risposta che non ha portato all'estrazione del cartellino, nonostante i toni utilizzati nei confronti del fischietto romano. La mancata ammonizione ha inevitabilmente riportato alla memoria un episodio simile che aveva coinvolto Lautaro Martinez nella sfida tra Inter e Monza. Intanto, nel corso della stessa partita contro il Bologna, Bernardeschi ha protestato dopo aver subito due interventi non sanzionati da Doveri, finendo poi per essere ammonito dopo aver inveito contro lo stesso direttore di gara. Una gestione che solleva interrogativi sulla differenza di trattamento riservata ai protagonisti dei due episodi. Doveri, inoltre, è lo stesso arbitro indicato come "sgradito" dall’Inter nell’ambito delle vicende emerse dall’inchiesta su Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale della Serie A.
Inter-Monza, il precedente di Lautaro
Il riferimento è alla gara tra Inter e Monza della prima giornata di campionato, quando Lautaro Martinez era finito al centro delle polemiche per il suo comportamento nei confronti dell’arbitro Marinelli. In quell’occasione, l’attaccante argentino aveva contestato alcune decisioni arbitrali con toni accesi, rivolgendosi al direttore di gara in maniera particolarmente insistente. Tra le espressioni pronunciate dal numero 10 nerazzurro era emersa proprio la frase "Ti devi calmare", ripetuta nel corso del confronto. Un atteggiamento che aveva alimentato il dibattito sull’opportunità di intervenire disciplinarmente nei confronti di un calciatore protagonista di proteste così plateali. La mancata sanzione nei confronti di Lautaro aveva già fatto discutere, soprattutto considerando il ruolo di responsabilità ricoperto da un capitano in campo. Il caso Barella riporta ora in primo piano la questione, con un nuovo botta e risposta con l’arbitro concluso senza ammonizione. Due episodi distinti, ma accomunati dalle proteste dei giocatori nerazzurri e dalla mancata estrazione del cartellino.
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