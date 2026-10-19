Marcus Thuram viaggia al ritmo di Yamal in Serie A: la missione Champions contro lo Shakhtar

Quando giovedì scorso attorno alle 12 è arrivato il comunicato ufficiale dell’infortunio rimediato da Lautaro Martinez con relativo stop (indicativo) di un mese, il mirino è finito inevitabilmente su di lui. Su Marcus Thuram . Senza il capitano, l’ovvia equazione era scontata e solo una, ovvero che l’ Inter avrà bisogno ancora di più dei gol del francese. E il figlio d’arte a Bologna ha risposto presente, tirando fuori dalle sabbie mobili la squadra con quel bellissimo colpo di testa sul finire del primo tempo, quando l’undici di Palladino era in controllo e vantaggio per 1-0. Un gol fondamentale per ribaltare l’inerzia della partita, il quarto in questo campionato di Thuram, miglior marcatore (in A) della squadra insieme a Lautaro.

Dal Napoli in poi è l'uomo in più di Chivu

Il numero 9 nerazzurro ha cominciato la stagione in sordina, complici un paio di problemi fisici che ne hanno condizionato le ultime due gare del campionato scorso e soprattutto il Mondiale, vissuto da comparsa con una sola presenza e una manciata di secondi in campo. Cristian Chivu nelle prime due gare con Monza e Cagliari lo ha preservato (fuori con i brianzoli, 25 minuti in Sardegna), lo ha tenuto inizialmente fuori anche col Napoli, però a inizio ripresa lo ha inserito e da quel momento non lo ha più tolto. Anche perché dalla sfida agli azzurri al Bologna, prendendo in esame le sole sfide di Serie A, il francese è stato letale, con i suddetti 4 gol e 2 assist. Nell’unica partita in cui non ha segnato, Thuram è stato comunque decisivo, ovvero all’Olimpico di Roma dove ha servito un assist per Lautaro e sfiorato la rete della vittoria nel finale, disputando un secondo tempo devastante e impressionante per accelerazioni continue.