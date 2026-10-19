Lautaro Martinez in tribunale: il motivo e l'inchiesta argentina

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez è stato ascoltato oggi pomeriggio come testimone per rogatoria dai magistrati milanesi nell'ambito di un'inchiesta dell'autorità giudiziaria argentina. Indagine in cui il bomber nerazzurro non è indagato, ma solo teste.

Lautaro in procura

Lautaro nel primo pomeriggio di lunedì 19 ottobre si è presentato in Procura a Milano ed è stato sentito a verbale dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco per rogatoria nell'ambito dell'indagine argentina che, da quanto si è saputo, vede al centro un contenzioso tra due privati. E che non riguarda l'attaccante interista.