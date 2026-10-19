Lautaro Martinez in tribunale: il motivo e l'inchiesta argentina

Il capitano nerazzurro si è presentato in Procura a Milano ed è stato sentito a verbale dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 19.10.2026, 23:11

1 min

Lautaro MartinezInterargentina
InterInter Tutte le notizie sulla squadra

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez è stato ascoltato oggi pomeriggio come testimone per rogatoria dai magistrati milanesi nell'ambito di un'inchiesta dell'autorità giudiziaria argentina. Indagine in cui il bomber nerazzurro non è indagato, ma solo teste.

L'Inter reagisce: Thuram, Carlos Augusto e Bonny ribaltano il Bologna. Chivu primo da soloInter
Guarda la gallery

Lautaro in procura

Lautaro nel primo pomeriggio di lunedì 19 ottobre si è presentato in Procura a Milano ed è stato sentito a verbale dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco per rogatoria nell'ambito dell'indagine argentina che, da quanto si è saputo, vede al centro un contenzioso tra due privati. E che non riguarda l'attaccante interista.

Tutte le news
Inter

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS