L’Inter non parla inglese: Stones e Jones ancora fermi ai box, Spence resta un'incognita 

L’ Inter , per ora, non parla inglese. Soprattutto lì dove sarebbe più lecito aspettarselo, cioè fuori dai confini italiani. L’estate nerazzurra è stata caratterizzata da un mercato Made in Uk: che siano tali per ragioni economiche o di esperienza, i tre principali acquisti arrivati dal calciomercato - Curtis Jones, John Stones e Djed Spence - sono tutti provenienti dalla Premier League. Nessuno dei tre, fra infortuni, qualche passaggio a vuoto e il fatto che l’ex Genoa sia ancora parecchio lontano dalla miglior forma fisica, ha inciso più di tanto. In campionato ma, soprattutto, in Champions League. Al di là della provenienza “british”, i loro innesti, oltre a importare da oltremanica quell’intensità che pure il campionato italiano sta cercando di avvicinare con ritmi alti e la nuova linea arbitrale, erano stati operati anche nell’ottica di mettere a disposizione di Cristian Chivu giocatori che la Champions l’hanno già vinta (Stones; ed è tornato anche Benjamin Pavard , pure lui di fatto un nuovo acquisto ma anche lui attualmente ai box) o l’hanno vista vincere da vicinissimo, come Curtis Jones nel suo primo anno aggregato ai grandi del Liverpool, o ancora hanno esperienze di alto livello, come Spence, che ha partecipato da protagonista agli ultimi Mondiali.

Con lo Shakhtar serve una vittoria altrimenti addio ottavi diretti

Un fattore che, fin qui, non ha contribuito alle fortune della squadra campione d’Italia in carica e che quasi sicuramente - Spence, almeno in teoria, sarebbe anche a disposizione, ma, come raccontiamo a parte, non dovrebbe partire titolare - non contribuirà nemmeno nel prossimo incrocio con lo Shakhtar Donetsk. La partita di domani sera a San Siro sarà la prima di una serie di sfide nelle quali, dopo il duplice inciampo in avvio di stagione europea, l’Inter è chiamata ad accumulare punti per centrare l’obiettivo degli ottavi di finale: da questo punto di vista, la gara con la formazione ucraina è già da dentro o fuori. Serve una vittoria, altrimenti sfumerebbe - con un ko anche aritmeticamente - la possibilità di raggiungere i 16 punti che le ultime due stagioni hanno insegnato essere il bottino minimo per entrare tra le prime otto squadre d’Europa. Ma non solo, perché si complicherebbe anche la strada verso l’obiettivo minimo per davvero, cioè i playoff vissuti da una posizione competitiva in vista di un turno che si è già dimostrato - il Bodo/Glimt insegna - molto insidioso. L’unico dei tre a essersi reso protagonista in Champions lo è stato in negativo: Jones, al Bernabeu con il Real, ha dato il via all’azione dell’1-0 madridista. Gli altri due inglesi non si sono quasi visti. Più in generale, a eccezione del possibile utilizzo di Provedel in porta, una sfida così decisiva Chivu la giocherà quasi senza mercato. La sicurezza è l’usato garantito delle passate stagioni: anche Aleksandar Stankovic, che pure l’anno scorso ha giocato da titolare tutte le partite di Champions del Club Brugge, non è ancora entrato davvero nelle rotazioni. Il computo dei nuovi innesti si esaurisce qui, ragion per cui restano le vecchie certezze: per ora in campionato non hanno tradito, e magari hanno pure voglia di riscatto. Certo, non sono le forze fresche che a questo punto il romeno e la dirigenza si aspettavano già inserite nel motore della squadra. E, almeno come madrelingua, non parlano inglese.