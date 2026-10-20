"L'Inter si deve divertire, lo Shakhtar non ha nulla da perdere": Champions, ricetta Chivu. E Bastoni...

"Dobbiamo essere consapevoli dell'importanza della partita". Chivu ha le idee chiare sul come deve affrontare l' Inter la prossima sfida di Champions League contro lo Shkhtar. Una gara importante perché dopo due ko, i nerazzurri sono chiamati a vincere per cercare di entrare nel lotto delle prime otto. Proprio l'allenatore ha presentato la sfida in conferenza, assieme a lui anche Bastoni.

Chivu: "La squadra deve essere consapevole"

L'allenatore dell'Inter ha parlato anche a Sky Sport: "Io voglio che i giocatori siano consapevoli dell'importanza della partita. Io mi prendo sempre la responsabilità di quello che non faccio, di quello che potrei migliorare, mi preoccupo di come trovare la chiave giusta per far funzionare la nostra identità, il nostro progetto. Anche loro devono prendersi le proprie responsabilità senza però perdere di vista il gioco del calcio: devono divertirsi anche nelle avversità, nelle difficoltà, capirle e reagire. Perchè questo ti da più possibilità di portare a casa la vittoria". Sulla partita: "Sarà una gara difficile come lo sono tutte in Champions: troviamo avversari preparati, che sanno giocare, che hanno un certo tipo di ambizione e che vorranno essere protagonisti a San Siro, non hanno tanto da perdere. Siamo consapevoli che giocare in Champions non è facile, non lo è nessuna partita, bisogna avere la voglia, la determinazione giusta per conquistare la vittoria".