Inter, è crollato il muro. Non difende più, i numeri Champions parlano chiaro. E rispetto alla Serie A...

Zero punti. Una media di 3 gol subiti a partita. Con ben 26 tiri complessivi degli avversari, di cui 16 nello specchio e "Pepo" Martinez capace di respingere un totale di 10 attacchi rivali, cioè 5 per ogni match. Le statistiche difensive sull’ Inter in questa edizione della Champions palesano come i nerazzurri debbano migliorare la relativa fase per ottenere quantomeno i primi risultati positivi nella competizione. I freddi numeri sottolineano ancora di più le carenze dei campioni d’Italia in Europa, in cui, a differenza del campionato dove i ragazzi di Chivu spesso sono riusciti a ribaltare la situazione, sono arrivate le sconfitte contro Real Madrid e Brugge . Il ruolino di marcia degli ultimi 8 incontri totali dell’Inter in Champions recita 7 sconfitte e una vittoria, quella in trasferta col Borussia Dortmund . Ma tra l’inizio del torneo di questa annata e le ultime citate partite della scorsa edizione, si evince pure un netto peggioramento, visti gli 11 gol presi in 6 partite e la media, per nulla brillante, che era di quasi 2 reti subite per incontro, con l’unico clean sheet del Westfalenstadion.

Alessandro Bastoni sul tema si è così espresso: «Non dipende dal modulo, dall'allenatore o da fattori esterni, ma da chi va in campo. Credo sia tutto un aspetto mentale, che richiede un sacco di componenti come la poca voglia o una giornata storta. Serve tanta onestà intellettuale da parte di ognuno di noi per prenderci le responsabilità. Se analizziamo gli avvii di partita si va spesso sotto su errori individuali. Se riusciamo a migliorare è un bel passo in avanti – la convinzione del giocatore -. Poche volte abbiamo preso gol a difesa schierata. Non credo sia una questione di sufficienza, non ho mai visto la squadra entrare in campo non concentrata. Lo escludo. Ma abbiamo poca percezione del pericolo, pensiamo che farci gol sia difficile e in realtà concediamo occasioni banali, sbagliando cose semplici. Dobbiamo limitare queste situazioni, così saremmo già a buon punto».

"Inter, servono soluzioni diverse"

Bastoni, anche a proposito della sfida con lo Shakhtar Donetsk, ha poi aggiunto: «A livello tattico, i movimenti tra me e Dimarco non sono cambiati molto. Facendo questo ruolo da 8 anni però non sono più una sorpresa. All’inizio lo ero, ora le avversarie sanno quello che facciamo. Bisognerà trovare soluzioni diverse. Non avrei alcun tipo di problema da centrale della difesa a tre, mi ci trovo spesso nelle nostre rotazioni. Sappiamo quale squadra andremo ad affrontare, piena di brasiliani, ma l’Inter sarà sempre questa. Siamo obbligati a fare risultato, altrimenti entrare nelle prime otto, il nostro obiettivo, diventerebbe proibitivo. L’unica cosa che vorrei dire, pensiero personale, è che dobbiamo guardare la realtà. Dalle nostre finali è passato tempo, non è che non siamo più quella squadra, ma dobbiamo tornare con i piedi per terra. La Champions è un sogno, come lo era nelle due stagioni delle finali, mai detto fosse un obiettivo. Poi se ci fosse la possibilità, la coglieremo. Voglio ridimensionare questo pensiero, oggi è così, servirà una risposta importante».