Bastoni lascia l'Inter in dieci, Carlos Augusto la tira fuori dai guai: Shakhtar ko a San Siro

L'Inter di Chivu può abbozzare un sorriso: in Champions League arriva finalmente la prima vittoria. I nerazzurri conquistano tre punti che permettono a Thuram e compagni di risalire la china, dopo le sconfitte alle prime due giornate contro il Real Madrid ed il Club Brugge di Tresoldi, autore di una tripletta contro i nerazzurri. Il match inizia senza emozioni, con i primi 45' che non hanno messo in mostra alcuna rete. La storia della partita cambia nel secondo tempo, con l'Inter che finisce addirittura in inferiorità numerica per l'espulsione di Bastoni, arrivata per doppia ammonizione in 3' di gioco. La strada si fa decisamente ripida per la squadra di Chivu, che non getta la spugna e tenta il tutto per tutto pur di conquistare la prima vittoria in Champions League.