Chivu, braccetto e preoccupazione: “Champions complicata”. Poi l’elogio: “Esempio per tutti”

"Abbiamo avuto un buon approccio, poi ci è venuto un po' il braccetto, tanta preoccupazione, perché le ultime sconfitte hanno lasciato strascichi". Così ai microfoni di Prime Video Cristian Chivu ha analizzato la prestazione della sua Inter al termine della partita vinta 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk nella League Phase di Champions. "Sapevamo che non sarebbe stata semplice, i tre cambi prima del 60' hanno dato energia, poi siamo rimasti in 10 e abbiamo dimostrato che sappiamo anche soffrire e avere attenzione, ma siamo stati anche fortunati a non prendere gol", ha aggiunto il tecnico nerazzurro.

"Abbiamo alzato il livello di responsabilità" "Quando eravamo in 10 ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo fatto qualche corsa in più e alzato il livello di responsabilità. Sono felice per i ragazzi perché ci tenevano. La Champions era diventata problematica ma spero che questa partita ci ridia fiducia ed entusiasmo", ha detto Chivu riferendosi alle precedenti partite dell'Inter: contando anche la scorsa stagione, i nerazzurri arrivavano alla sfida di stasera con una vittoria e 7 sconfitte nelle ultime 8 in Europa.