Pagelle Inter-Shakhtar: Bastoni da dimenticare, Carlos Augusto show, Akanji efficace

MILANO - L'Inter soffre ma alla fine riesce a trovare la prima vittoria stagionale in Champions League battendo 1-0 lo Shakhtar Donetsk . Al Meazza i ragazzi di Chivu la sbloccano a un quarto d'ora dalla fine con Carlos Augusto - decimo gol in nerazzurro per lui -, servito magistralmente da Mkhitaryan. Un successo fondamentale che muove la classifica , nonostante una partita carica di tensione e giocata in dieci uomini dal 68', a causa dell' espulsione di Bastoni per doppia ammonizione .

Martinez 7.5 Una parata al 40’ su Bondar e poi una serie sul finale di interventi top.

Akanji 6.5 Con l’Inter un po’ più saggia e nella posizione di braccetto ritrova gran parte della sua efficacia.

Bastoni 4 Un’altra partita da centrale di difesa da dimenticare: espulso (anche se il primo giallo è un po’ misterioso), complica la vita ai suoi.

Carlos Augusto 8 In un momento in cui Dimarco non sta facendo bene come l’anno scorso, ci pensa lui con un gol a tenere in vita l’Inter. Sulla fascia sinistra si trasforma in Carlos Meravigliao.

Spence 5 La prima da titolare è in Champions: comincia proponendosi in area senza riuscire a calciare, poi si placa un po’ concentrandosi sul tener la posizione e finisce col deambulare alla ricerca della giusta posizione: sembra gli serva altro tempo per entrare nei meccanismi del gruppo.

Diouf (14’ st) 6 Dà molta più vivacità.

Barella 6 Fa tanto lavoro, anche se rispetto ad altre serate non ha l’invenzione.

Calhanoglu 5 Sta recuperando condizione e minuti di gioco, ma ancora non è giocatore decisivo che conosciamo.

Zielinski (14’ st) 7 Passa la palla che Mkhi lancia a Carlos Augusto.

Sucic 5.5 Il primo tempo positivo come al solito, poi nella ripresa cala vistosamente e sbaglia qualche passaggio di troppo.

Luis Henrique (23’ st) 6 Cuore nell’assedio finale.

Dimarco 5.5 Insolitamente poco preciso al momento della rifinitura.

Bisseck (14’ st) 6.5 Entra molto bene.

Thuram 6.5 Nel primo tempo tocca pochissimi palloni, nella ripresa ha un paio di pennellate, ma quando l’Inter resta in dieci fa un recital a caricarsi tutti sulle spalle.

Bonny 6 Comincia con una mezz’ora convincente. Cerca la porta appena può e costringe Riznyk a una bella parata.

Mkhitaryan (30’ st) 7 Altro assist decisivo stavolta per Carlos.

All. Chivu 6 L’Inter lontana da quella di campionato, ma vincente.