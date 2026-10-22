Carlos Augusto e Martinez, la notte Inter è tutta loro
Una vittoria sofferta, ma fermamente voluta con tutta la determinazione di una squadra che, ridotta in dieci negli ultimi minuti a causa dell'espulsione di Bastoni, non ha smesso di cercare il gol decisivo. E l'ha conquistata grazie allo straripante Carlos Augusto, migliore in campo. Accanto a lui, Josep Martinez, il portiere che ha ripagato l'ostinata fiducia di Chivu in lui, dopo gli errori commessi contro il Real e il Bruges. Proprio le due sconfitte nelle prime due giornate sono state all'origine delle iniziali difficoltà nerazzurre contro l'ottima squadra di Arda Turan. Ma la forza di una grande squadra risiede nella sua capacità di reagire alle difficoltà e nella gara con gli ucraini ce ne sono state tante.
Sorridi, Inter
È per questo che decisive sono state le prove del risolutore dell'incontro, innescato dallo splendido lancio di Mkhitaryan e le parate dello spagnolo, calorosamente applaudite da San Siro. Dolenti le note per Bastoni e quelle due ammonizioni rimediate in due minuti: prima il giallo per le proteste, poi la manata a Ocheretko. In inferiorità numerica nella fase finale della partita, la Beneamata ha avuto il merito di non mollare, trovando un successo più che mai prezioso e tale da rilanciare i nerazzurri nella League Phase. E la difesa, dopo i 9 gol incassati nelle prime 7 giornate di campionato e le 6 reti prese da Real e Bruges, è rimasta inviolata. Sorridi, Inter.
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