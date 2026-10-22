Carlos Augusto e Martinez, la notte Inter è tutta loro

Una vittoria sofferta, ma fermamente voluta con tutta la determinazione di una squadra che, ridotta in dieci negli ultimi minuti a causa dell'espulsione di Bastoni , non ha smesso di cercare il gol decisivo. E l'ha conquistata grazie allo straripante Carlos Augusto , migliore in campo. Accanto a lui, Josep Martinez , il portiere che ha ripagato l'ostinata fiducia di Chivu in lui, dopo gli errori commessi contro il Real e il Bruges. Proprio le due sconfitte nelle prime due giornate sono state all'origine delle iniziali difficoltà nerazzurre contro l'ottima squadra di Arda Turan . Ma la forza di una grande squadra risiede nella sua capacità di reagire alle difficoltà e nella gara con gli ucraini ce ne sono state tante.

Sorridi, Inter

È per questo che decisive sono state le prove del risolutore dell'incontro, innescato dallo splendido lancio di Mkhitaryan e le parate dello spagnolo, calorosamente applaudite da San Siro. Dolenti le note per Bastoni e quelle due ammonizioni rimediate in due minuti: prima il giallo per le proteste, poi la manata a Ocheretko. In inferiorità numerica nella fase finale della partita, la Beneamata ha avuto il merito di non mollare, trovando un successo più che mai prezioso e tale da rilanciare i nerazzurri nella League Phase. E la difesa, dopo i 9 gol incassati nelle prime 7 giornate di campionato e le 6 reti prese da Real e Bruges, è rimasta inviolata. Sorridi, Inter.