Stones e Pavard ancora ai box: Inter, senza Bastoni si complica il turnover dietro
MILANO - Proprio non ci voleva. L’espulsione di Alessandro Bastoni non ha impedito all’Inter di ottenere la prima vittoria stagionale in Champions League, ma complica comunque la vita a Cristian Chivu. Il tecnico romeno, che ieri ha concesso alla squadra un giorno libero - ad Appiano Gentile si sono allenati solo i 4 infortunati - deve infatti gestire le energie con grandissima attenzione, specie in difesa: se tutti hanno fretta di riavere presto in campo sia Curtis Jones sia Lautaro Martinez (per il Toro sicuramente si dovrà aspettare dopo la sosta), il focus al momento è soprattutto sul reparto arretrato. Benjamin Pavard e John Stones sono ancora ai box, con il francese leggermente più avanti nel percorso di recupero: per entrambi, più che nel derby di Halloween, la speranza di rivederli a disposizione è legata alla trasferta europea di Rotterdam, in casa del Feyenoord, a inizio novembre. Inutile dire, però, che anche ove tornassero abili e arruolabili in tempo (più probabile nel caso di Pavard), ben altro discorso sarebbe poterli schierare dal primo minuto o comunque per una porzione consistente di una gara cruciale.
Inter, Champions League: a Rotterdam serve la vittoria contro il Feyenoord
In Olanda, dove si è fermato anche il Como, l’Inter non ha grosse alternative alla vittoria: è vero che il successo sullo Shakhtar ha riacceso l’ottimismo, ma per l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions i nerazzurri devono vincere almeno 4 delle 5 gare restanti e, al massimo, pareggiare la quinta. Considerando l’incrocio casalingo con il Liverpool e la trasferta di Dortmund, dove pure i ricordi recenti sono felici, se proprio c’è da giocarsi un jolly sarebbe meglio non sprecarlo a Rotterdam. Dove, di fatto, la difesa è già decisa: Bisseck, Akanji, Carlos Augusto. Gli stessi protagonisti che, giocoforza, dovranno alternarsi, in questo caso insieme a Bastoni, nelle prossime gare con Fiorentina, Venezia e Milan, in una fase molto serrata del campionato causa turno infrasettimanale.
Chivu e le rotazioni in difesa: Bisseck e Akanji chiamati agli straordinari
Quattro uomini per tre posti, al netto della possibilità di pescare qualche giovane dall’Under 23 (Bovio e Re Cecconi i naturali candidati), significa avere poco spazio per rotazioni che non siano legate a valutazioni fisiche. Senza considerare due questioni tattiche: Carlos è anche la principale alternativa a Dimarco a sinistra, anzi, in questa prima parte di stagione ha dimostrato di essere ancora più decisivo dell’italiano in quel ruolo. E la sfortunata prestazione personale con gli ucraini ha ribadito, ove ve ne fosse bisogno dopo Zenica, tutte le difficoltà di Bastoni nell’interpretare il ruolo di centrale. A meno di non riprovarci, significa che Bisseck e Akanji devono giocarle tutte, o quasi, da qui alla sosta: a Chivu non resta che incrociare le dita.
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