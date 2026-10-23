Inter, gioca Provedel ma Pepo Martinez resta il primo
MILANO - Duecentotrentacinque giorni dopo la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta (4 marzo), domenica Ivan Provedel rimetterà piede in campo. In mezzo un’operazione resa necessaria per risolvere chirurgicamente un problema legato a una lesione capsulo-legamentosa della spalla destra e il trasferimento dalla Lazio all’Inter che ha scelto lui per affiancare Pepo Martinez nella prima stagione da titolare.
La prima di Provedel
Provedel ha accettato la sfida lasciando il... posto fisso alla Lazio (prima che il persistente dolore alla spalla lo costringesse allo stop aveva giocato da titolare le prime 27 giornate di campionato più due match di Coppa Italia) anche perché in cuor suo coltiva l’idea di ribaltare le gerarchie in nerazzurro. Giusto che Provedel metta pressione a Pepo Martinez anche se - al momento - Cristian Chivu non ha intenzione di stravolgere i ruoli in porta. L’allenatore è molto attento agli equilibri all’interno dello spogliatoio e - non va dimenticato - anche l’anno scorso difese Yann Sommer quando erano emerse perplessità sulla parabola discendente dello svizzero. Per Martinez il ragionamento è diverso: la scelta di dargli i gradi da titolare è stata frutto anche delle esigenze economiche del club. L’Inter infatti aveva bloccato Guglielmo Vicario ma i costi dell’operazione avrebbero complicato la corsa a Curtis Jones, obiettivo primario per l’allenatore che - contestualmente - ha dato il placet all’idea di promuovere lo spagnolo a erede di Sommer.
Martinez il titolare
L’avvio di stagione di Martinez è stato alquanto problematico. Gli errori commessi a Madrid contro il Real e con il Bruges a San Siro, hanno messo sulla graticola il buon Pepo che però - come previsto - ha trovato spalla nel sostegno di Chivu. Il quale evidentemente non può permettersi di “bruciare” lo spagnolo per di più senza ancora avere visto all’opera Provedel. Domenica, a San Siro con la Fiorentina è previsto il battesimo dell’italiano che - come da programmi - giocherà pure a Venezia nell’infrasettimanale mentre Pepo tornerà tra i pali nel derby. La volontà di Chivu è quella di far riacquistare a Provedel il ritmo partita considerato che da sette mesi non mette piede in campo in gara ufficiale. Il fatto che Martinez sia stato protagonista nella vittoria sullo Shakhtar cementata dalle parate del portiere su Bondar (nel primo tempo) quindi su Newerton e Matviyenko nel finale con i nerazzurri sì in vantaggio ma in inferiorità numerica, rende più facile la decisione di cambiare in porta. Martinez potrà accomodarsi in panchina con la consapevolezza di ritrovare il posto nel derby per di più rinfrancato dalle ottime due prestazioni infilate a Bologna e con lo Shakhtar mentre Provedel avrà l’occasione di entrare nell’ingranaggio in attesa di tornare al centro della scena con l’inizio della Coppa Italia: con un calendario tanto compresso, avere due potenziali titolari pure in porta può fare la differenza sulla concorrenza.
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