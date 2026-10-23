Inter, gioca Provedel ma Pepo Martinez resta il primo

La prima di Provedel

Provedel ha accettato la sfida lasciando il... posto fisso alla Lazio (prima che il persistente dolore alla spalla lo costringesse allo stop aveva giocato da titolare le prime 27 giornate di campionato più due match di Coppa Italia) anche perché in cuor suo coltiva l’idea di ribaltare le gerarchie in nerazzurro. Giusto che Provedel metta pressione a Pepo Martinez anche se - al momento - Cristian Chivu non ha intenzione di stravolgere i ruoli in porta. L’allenatore è molto attento agli equilibri all’interno dello spogliatoio e - non va dimenticato - anche l’anno scorso difese Yann Sommer quando erano emerse perplessità sulla parabola discendente dello svizzero. Per Martinez il ragionamento è diverso: la scelta di dargli i gradi da titolare è stata frutto anche delle esigenze economiche del club. L’Inter infatti aveva bloccato Guglielmo Vicario ma i costi dell’operazione avrebbero complicato la corsa a Curtis Jones, obiettivo primario per l’allenatore che - contestualmente - ha dato il placet all’idea di promuovere lo spagnolo a erede di Sommer.