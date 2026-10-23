Luis Henrique ko, altro infortunio in casa Inter: l'esito degli esami, Chivu in emergenza

Altro infortunio in casa Inter. Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra. Lo fa sapere il club nerazzurro. È l'ennesimo ko, dopo quello di Lautaro Martinez, Pavard, Stones e Jones. Il comunicato dell'Inter sul sito ufficiale: "Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra".