Luis Henrique ko, altro infortunio in casa Inter: l'esito degli esami, Chivu in emergenza
Altro infortunio in casa Inter. Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra. Lo fa sapere il club nerazzurro. È l'ennesimo ko, dopo quello di Lautaro Martinez, Pavard, Stones e Jones. Il comunicato dell'Inter sul sito ufficiale: "Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra".
Altra tegola per Chivu
Il club nerazzurro non ha ancora indicato i tempi di recupero, che saranno valutati nei prossimi giorni in base all’evoluzione del problema. Di certo, però, l’esterno brasiliano non sarà a disposizione di Chivu per la gara casalinga di domenica a San Siro contro la Fiorentina. Lo stop di Luis Henrique si aggiunge a una lista di assenze già pesante per i nerazzurri. Un’emergenza che costringerà il tecnico nerazzurro a ridisegnare ancora una volta la squadra, in un periodo ricco di impegni tra campionato e Champions League.
Le prossime gare dell'Inter
Per l’Inter si apre un ciclo di partite ravvicinate prima della sosta di novembre. Domenica 25 ottobre i nerazzurri ospiteranno a San Siro la Fiorentina, poi mercoledì 28 saranno di scena a Venezia nel turno infrasettimanale, prima del derby contro il Milan di sabato 31 ottobre. Martedì 3 novembre la trasferta di Champions sul campo del Feyenoord, mentre domenica 8 novembre la sfida con il Como a San Siro chiuderà il tour de force prima della pausa per le nazionali.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS