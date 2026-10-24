Dimarco giù, doppia rincorsa tra Inter e Italia: Mancini osserva da vicino

L’occhio di bue puntato sempre lì, sulla fascia sinistra, però su un altro calciatore. Carlos Augusto si è preso la scena dell’autunno interista e piano piano ha spinto un po’ ai margini della ribalta Federico Dimarco. Alzi la mano chi se lo sarebbe aspettato qualche mese fa. Perché Dimarco, urge ricordarlo in uno sport dalla memoria corta, è stato votato ‘mvp’ della Serie A nel 2026. Most valuable player, che sarebbe miglior giocatore. Non è che ci potessero essere molti altri candidati al trono, dopo quello che ha combinato il buon Federico in campionato: 18 assist (record assoluto) e 7 gol, più un altra rete segnata in Champions League.