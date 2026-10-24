Dimarco giù, doppia rincorsa tra Inter e Italia: Mancini osserva da vicino

Dopo l’infortunio al ginocchio, l'esterno nerazzurro non è ancora al top della condizione e sul tavolo c'è anche la questione rinnovo
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Alessia ScuratiAlessia Scurati

Pubblicato il 24.10.2026, 11:06

4 min

DimarcoInternazionale

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L’occhio di bue puntato sempre lì, sulla fascia sinistra, però su un altro calciatore. Carlos Augusto si è preso la scena dell’autunno interista e piano piano ha spinto un po’ ai margini della ribalta Federico Dimarco. Alzi la mano chi se lo sarebbe aspettato qualche mese fa. Perché Dimarco, urge ricordarlo in uno sport dalla memoria corta, è stato votato ‘mvp’ della Serie A nel 2026. Most valuable player, che sarebbe miglior giocatore. Non è che ci potessero essere molti altri candidati al trono, dopo quello che ha combinato il buon Federico in campionato: 18 assist (record assoluto) e 7 gol, più un altra rete segnata in Champions League.

Numeri da fantasista - peccato che lui sarebbe un esterno, con compiti pure di ripiegamento. Ha un mancino fatato degno di coloro che la Dea Eupalla ha baciato di buona sorte nel mondo del pallone, questo non si discute.

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Ma forse nella passata stagione ha abituato tutti talmente bene, che pure lui ora pretende di tenere sempre l’asticella altissima. Ecco: fino a questo momento, non ci sta riuscendo. Colpa anche del fatto che durante la gara vinta dai nerazzurri a San Siro contro il Napoli in rimonta 3-2, Dimarco si è infortunato.

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