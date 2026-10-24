Marotta vuole far fuori Malagò! Telefonate ai club, ecco chi è il suo nuovo candidato
La svolta di Marotta e Percassi: dal sostegno a Malagò alla candidatura Galliani
Il dato politicamente più rilevante è il cambio di strategia di alcuni dirigenti di primo piano. Marotta, presidente dell'Inter, e Percassi, figura di riferimento dell'Atalanta, avrebbero avviato un'operazione per verificare la disponibilità delle società di Serie A a convergere su un candidato alternativo a Malagò. Il passaggio è significativo perché i due dirigenti avevano partecipato, nei mesi precedenti, al percorso che aveva portato a individuare proprio Malagò come possibile figura di riferimento per la guida federale. Adesso, invece, l'obiettivo sarebbe quello di costruire una maggioranza diversa, capace di arrivare al voto con una candidatura competitiva. Il lavoro diplomatico si sarebbe intensificato attraverso una serie di telefonate ai club. Alcune società avrebbero già manifestato apertura, mentre altre preferirebbero attendere prima di assumere una posizione definitiva. Tra i nomi indicati nel quadro delle interlocuzioni figurano Inter, Atalanta, Milan e Lazio, con il possibile coinvolgimento anche del Cagliari.
Il progetto, secondo la ricostruzione di Repubblica, non sarebbe nato all'improvviso. Percassi avrebbe già avviato confronti con le società considerate più sensibili alle esigenze dei club di dimensioni inferiori, cercando di capire se esistessero le condizioni per sostenere una candidatura diversa. Il traguardo sarebbe quello di arrivare alla scadenza per la presentazione delle candidature, fissata al 4 novembre, con un fronte sufficientemente ampio da mettere in discussione la posizione di Malagò.
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