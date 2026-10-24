Malagò, tocca (di nuovo) a teCalcio

Marotta vuole far fuori Malagò! Telefonate ai club, ecco chi è il suo nuovo candidato

Nuovi contatti e possibili scossoni in vista del voto del 14 dicembre: il presidente dell'Inter lavora a un'alternativa per mettere in discussione la candidatura dell'attuale commissario Figc
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Pubblicato il 24.10.2026, 14:10

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La partita per il futuro del calcio italiano si riapre quando sembrava già scritta. E stavolta il pallone rischia di diventare soltanto il pretesto per una battaglia di potere che attraversa società, federazioni e palazzi della politica. Giovanni Malagò, attualmente commissario della Figc, potrebbe perdere terreno nella corsa alla presidenza della stessa, mentre Beppe Marotta e Luca Percassi lavorano a un'alternativa: Adriano Galliani. Una manovra che punta a ricomporre gli equilibri della Serie A e a ridisegnare la successione ai vertici del calcio italiano. Secondo quanto riportato da Repubblica, sono partiti i contatti con diversi club per sondare il sostegno alla candidatura dell'ex amministratore delegato del Milan e storico dirigente del Monza. Un'iniziativa che segna una frattura significativa: alcuni dei protagonisti che avevano contribuito a costruire il percorso di Malagò starebbero ora valutando una strada diversa. La corsa verso le elezioni federali del 14 dicembre si trasforma così in una partita apertissima, nella quale alleanze e consensi possono cambiare rapidamente.

La svolta di Marotta e Percassi: dal sostegno a Malagò alla candidatura Galliani

Il dato politicamente più rilevante è il cambio di strategia di alcuni dirigenti di primo piano. Marotta, presidente dell'Inter, e Percassi, figura di riferimento dell'Atalanta, avrebbero avviato un'operazione per verificare la disponibilità delle società di Serie A a convergere su un candidato alternativo a Malagò. Il passaggio è significativo perché i due dirigenti avevano partecipato, nei mesi precedenti, al percorso che aveva portato a individuare proprio Malagò come possibile figura di riferimento per la guida federale. Adesso, invece, l'obiettivo sarebbe quello di costruire una maggioranza diversa, capace di arrivare al voto con una candidatura competitiva. Il lavoro diplomatico si sarebbe intensificato attraverso una serie di telefonate ai club. Alcune società avrebbero già manifestato apertura, mentre altre preferirebbero attendere prima di assumere una posizione definitiva. Tra i nomi indicati nel quadro delle interlocuzioni figurano Inter, Atalanta, Milan e Lazio, con il possibile coinvolgimento anche del Cagliari.

 

 

Il progetto, secondo la ricostruzione di Repubblica, non sarebbe nato all'improvviso. Percassi avrebbe già avviato confronti con le società considerate più sensibili alle esigenze dei club di dimensioni inferiori, cercando di capire se esistessero le condizioni per sostenere una candidatura diversa. Il traguardo sarebbe quello di arrivare alla scadenza per la presentazione delle candidature, fissata al 4 novembre, con un fronte sufficientemente ampio da mettere in discussione la posizione di Malagò.

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