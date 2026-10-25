Retroscena Inter, l’ultima trattativa di Oaktree si ferma: cosa sta succedendo

MILANO - Si è arenata , in questo frangente, la trattativa tra il fondo Oaktree , che detiene la maggioranza dell’Inter e il fondo qatariota Al Mirqab che fa riferimento allo sceicco Hamad bin Jassim Al Thani. Stando a quanto circola in ambienti finanziari , le parti non avrebbero trovato un accordo sulla valutazione delle quote di minoranza che Oaktree avrebbe dovuto cedere a HBJ, che in passato ha ricoperto il ruolo di ministro dello sport del Qatar e membro di assoluta rilevanza della famiglia Al Thani.

Inter, Oaktree e Al Mirqab: cosa succede

Se sia saltata del tutto o se si tratti di una fase di raffreddamento non è ancora dato saperlo, certo è che non è così imminente una nuova accelerazione perché – si mormora – la differenza di vedute tra le parti è significativa. Oaktree, dal canto suo, sta continuando a ritenere l’Inter un asset centrale all’interno dei suoi investimenti e anche se non dovesse concludersi in maniera positiva l’accordo con Al Thani, continuerebbe a sostenere la società presieduta da Beppe Marotta (che detiene anche delle quote dell’Inter) come ha fatto fino a questo momento. I rumors sono comunque destinati a proseguire, ma tra i soliti beninformati, c’è un po’ più di pessimismo rispetto agli entusiasmi di qualche settimana fa.