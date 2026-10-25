Pio Esposito, a San Siro c'è un osservatore speciale. Quel precedente Inter...

Tra i settantamila spettatori attesi all’ora di pranzo a San Siro per il match con la Fiorentina ci sarà (come anticipato già ieri) un osservatore parecchio interessato alla sua prestazione: il ct Roberto Mancini. Una molla in più per spingere Pio Esposito a ritrovare quel gol che in nerazzurro manca da un mese e mezzo, vale a dire dalla partita giocata sempre al Meazza contro l’Udinese (5-3, 14 settembre). Ad augurarselo c’è soprattutto Cristian Chivu che mercoledì in Champions League lo ha tenuto al suo fianco in panchina per tutti i novanta minuti, con sentiti ringraziamenti a Carlos Augusto che ha regalato ai nerazzurri il gol da tre punti con lo Shakhtar. Pio era pronto a entrare però, una volta trovato il vantaggio - essendo per giunta rimasta la squadra in dieci per l’espulsione di Bastoni - Chivu ha fatto altre scelte. Meglio così, in ottica Fiorentina, gara diventata ancora più importante alla luce del pareggio della Roma a Napoli: vincendo, Chivu manderebbe Gasperini a -4, distanza già importante dopo otto giornate di campionato.

Pio Esposito, il precedente A rendere tutti più ottimisti a latitudini nerazzurre il freschissimo precedente che indica come Pio possa essere l’uomo partita: l’anno scorso, ma al Franchi (era il 22 marzo), fu proprio Esposito a portare in vantaggio i nerazzurri contro la Fiorentina. Poi sarebbe arrivato il pari dei padroni di casa ma quel risultato, portato a casa senza Lautaro e nel momento più difficile della stagione (l’Inter era reduce dal ko nel derby e dall’1-1 casalingo con l’Atalanta) sarebbe stato il trampolino per lo strappo sulla concorrenza arrivato dopo la sosta grazie al tris di vittorie contro Roma, Como (a casa Fabregas) e Cagliari. Il momento è ugualmente solenne perché l’Inter dovrà arrivare allo stop novembrino senza capitan Lautaro e all’orizzonte si stagliano, dopo l’impegno contro la squadra allenata da Paolo Vanoli, l’infrasettimanale a Venezia, il derby, la delicatissima trasferta di Rotterdam per affrontare il Feyenoord in Champions e quindi il match con il Como a San Siro che chiuderà questa parte di stagione.