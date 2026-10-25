Chivu e le "ingiustizie" contro l'Inter: "Non voglio gente che si lamenta dell'arbitro"

"Sul rigore finale ho pensato a tutto quello che abbiamo fatto oggi. Siamo andati sotto con un tiro da 30 metri, ma nulla da rimproverare a interpretazione e qualità". Così Cristian Chivu commenta la gara interna contro la Fiorentina che ha visto l'Inter ribaltare nei minuti di recupero il vantaggio di Alex Jimenez (65'): di Marcus Thuram (91') e Piotr Zielinski (98') le firme della rimonta sul gong. Un risultato che segue il successo di misura sullo Shakhtar Donetsk in Champions League - e prima ancora il tris sul Bologna -nonché valido per l'8ª giornata di campionato. La classifica vede ora i nerazzurri condividere la quota di 22 punti con la Lazio, che sabato 24 ha sconfitto il Parma all'Olimpico. Di 4 lunghezze invece il rinnovato vantaggio sulla Roma, rientrata con 1 punto dalla trasferta al Maradona. La prossima giornata c'è il Venezia al Penzo: appuntamento mercoledì 28. A seguire, l'attesissimo derby della Madonnina in programma sabato 31. Queste le parole del tecnico al termine dell'incontro: "Alla fine siamo stati premiati, abbiamo mantenuto la lucidità e faccio i complimenti ai miei che fino in fondo hanno dato tutto e cercato di portare a casa la vittoria - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Sono partite non semplici, ma stavo pensando che speravo segnasse perché lo meritavamo. Anche se finiva 0-1 avrei detto le stesse cose, oggi i ragazzi meritano tutti i nostri complimenti".

Chivu: "Le ingiustizie non ci hanno abbattuto" "Bonny e Thuram? Bonny non dà riferimenti, mentre con Pio era più semplice per i loro centrali. Abbiamo scelto di dare più dinamismo da entrambe le parti, ma non riuscivamo a sbloccarla. Abbiamo creato, sapevamo che era una gara da fare sulle fasce e che bisognava aprirli un po' di più. Dovevamo riempire meglio l'area, la mossa di Lavelli anche per quello. Ci abbiamo creduto fino in fondo, spesso vieni creato per quello che esprimi. Determinate ingiustizie non ci hanno abbattuto per cercare di riprenderla".