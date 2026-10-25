Incredibile Jimenez, litiga con i tifosi Inter e segna un gol surreale: cosa è successo

Prima le scintille in campo e la provocazione, poi l'eurogol: ha fatto tutto Alex Jimenez, ex ala rossonera oggi in forza alla Fiorentina di Vanoli. Qualche minuto prima del gol, San Siro si è accesa nel momento in cui il giocatore della Viola ha provocato il pubblico nerazzurro dopo un contatto con Mkhitaryan. Il pubblico ovviamente non ha gradito, riempiendolo di fischi e di insulti.