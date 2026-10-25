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Incredibile Jimenez, litiga con i tifosi Inter e segna un gol surreale: cosa è successo

L'ex rossonero accende il pubblico di San Siro provocandolo dopo uno scontro con Mkhitaryan: subito dopo l'eurogol
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Pubblicato il 25.10.2026, 14:23

1 min

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Prima le scintille in campo e la provocazione, poi l'eurogol: ha fatto tutto Alex Jimenez, ex ala rossonera oggi in forza alla Fiorentina di Vanoli. Qualche minuto prima del gol, San Siro si è accesa nel momento in cui il giocatore della Viola ha provocato il pubblico nerazzurro dopo un contatto con Mkhitaryan. Il pubblico ovviamente non ha gradito, riempiendolo di fischi e di insulti.

Dalla provocazione al gol

Passano pochi minuti e al 65esimo l'esterno della Fiorentina si mette in proprio: riceve palla da Fagioli, guarda al centro e, invece di crossare, vede Provedel posizionato male e lo beffa con un destro potente che si incastra sotto all'incrocio dei pali.

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