Incredibile Jimenez, litiga con i tifosi Inter e segna un gol surreale: cosa è successo
Prima le scintille in campo e la provocazione, poi l'eurogol: ha fatto tutto Alex Jimenez, ex ala rossonera oggi in forza alla Fiorentina di Vanoli. Qualche minuto prima del gol, San Siro si è accesa nel momento in cui il giocatore della Viola ha provocato il pubblico nerazzurro dopo un contatto con Mkhitaryan. Il pubblico ovviamente non ha gradito, riempiendolo di fischi e di insulti.
Dalla provocazione al gol
Passano pochi minuti e al 65esimo l'esterno della Fiorentina si mette in proprio: riceve palla da Fagioli, guarda al centro e, invece di crossare, vede Provedel posizionato male e lo beffa con un destro potente che si incastra sotto all'incrocio dei pali.
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