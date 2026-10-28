Inter, col Venezia la nuova invenzione: fuorigioco di braccio! In più rigore netto e vantaggio irregolare
Incredibile a Venezia. Si spegne subito l’esultanza di Lauberbach, andato a segno al 29’ minuto di gioco della sfida tra i lagunari e l'Inter valida per la nona giornata di campionato. L’attaccante dei padroni di casa aveva sbloccato le marcature finalizzando il tap-in su una respinta di Provedel, che aveva reagito a una punizione di Perez deviata dalla barriera.
Tuttavia, riavvolto il nastro dell’episodio al Var, Pairetto ha annullato la rete del tedesco (che pochi minuti dopo ha spaventato gli ospiti colpendo la traversa su deviazione del portiere nerazzurro) per un inspiegabile fuorigioco di braccio che ha lasciato basita la formazione di casa, vista l'impercettibile porzione di corpo che dalla sala Var hanno giudicato in offside.
Venezia, gol annullato e niente rigore
Ma dopo la chiamata a Pairetto, il punteggio è stato riportato in parità. Ma c'è di più. Un altro precedente e chiaro episodio controverso ha negato al Venezia la chance del vantaggio, con il contatto in area ai danni di Lauberbach da parte Bisseck. Il difensore nerazzurro (beccato sui social anche dai suoi stessi tifosi e sostituito da Chivu dopo un primo tempo da incubo) ha fatto cadere l'attaccante dei lagunari con un netto intervento da dietro impedendogli di giocare il pallone. Ma anche in questo caso, la direzione arbitrale aveva pensato bene di lasciar correre...
Inter, non solo fuorigioco: manca un fallo di Carlos Augusto
L'episodio relativo al gol annullato nel primo tempo a Lauberbach per un fuorigioco al millimetro che rasenta l'inesistenza, non è purtroppo stato l'unico della gara a discapito del Venezia di Nicola. Gli arancioneroverdi erano diretti verso la metà campo nerazzurra in contropiede alla ricerca di una potenziale occasione da gol. L'intervento chiaramente scomposto di Carlos Augusto consente all'Inter di Chivu di recuperare palla dando, di fatto, il via alla controffensiva dei nerazzurri conclusasi con l'autogol di Matias Moreno che, in scivolata, spedisce la palla messa al centro di Thuram alle spalle di Stankovic. Dopo il fuorigioco inesistente, anche la rete del vantaggio - in un match che faticava a sbloccarsi - non annullata dal VAR.
Il calendario di Inter e Venezia
La prossima giornata, i nerazzurri di Chivu saranno impegnati nell’attesissimo derby della Madonnina in programma alle ore 20.45 di sabato 31 ottobre. A seguire, il ritorno in Europa con il quarto round di Champions League contro il Feyenoord. I lagunari di Nicola sono invece attesi a Como domenica 1, per poi tornare al Penzo venerdì 6, quando riceveranno l’Udinese.
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