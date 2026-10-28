Incredibile a Venezia. Si spegne subito l’esultanza di Lauberbach, andato a segno al 29’ minuto di gioco della sfida tra i lagunari e l'Inter valida per la nona giornata di campionato. L’attaccante dei padroni di casa aveva sbloccato le marcature finalizzando il tap-in su una respinta di Provedel, che aveva reagito a una punizione di Perez deviata dalla barriera.

Tuttavia, riavvolto il nastro dell’episodio al Var, Pairetto ha annullato la rete del tedesco (che pochi minuti dopo ha spaventato gli ospiti colpendo la traversa su deviazione del portiere nerazzurro) per un inspiegabile fuorigioco di braccio che ha lasciato basita la formazione di casa, vista l'impercettibile porzione di corpo che dalla sala Var hanno giudicato in offside.