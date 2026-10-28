Chivu dopo Venezia-Inter: "All'intervallo avrei cambiato tutti. Siamo stati fortunati"

"C'era poca energia, siamo stati lenti nel fare alcune cose. Siamo rimasti sorpresi dal blocco basso, anche se lo sapevamo. Ma ci sta, si gioca ogni tre giorni. Ci sono giornate in cui non riesci a esprimerti come vuoi. Conta che siamo rimasti in partita e ci abbiamo creduto, ma siamo stati un po' fortunati". Così Chivu, tecnico dell'Inter, ha commentato ai microfoni Sky Sport la vittoria sul campo del Venezia nel turno infrasettimanale. L'allenatore nerazzurro ha spiegato: "Sono le classiche partite che capitano in una stagione, partite che vivi con poche energie e che porti a casa col minimo sindacale, ma è anche merito dell'avversario che non ci ha permesso di esprimerci come volevamo. Abbiamo anche rischiato, Provedel ci ha tenuti in partita e alla fine siamo riusciti con esperienza, forza, determinazione e fortuna a vincere".

Il commento di Chivu dopo Venezia-Inter Sul derby contro il Milan nel prossimo turno di campionato: "Derby? Arriveremo con 25 punti, con quello che siamo in questo momento, consapevoli che è un derby. Faremo del nostro meglio, cercando di ritrovare energie mentali. Oggi ho dovuto dare una scossa all'intervallo, avessi potuto avrei cambiato tutta la squadra. Ci faremo trovare pronti". Poi, Chivu ha aggiunto: "Carlos Augusto? Sta facendo bene, oggi lo abbiamo scelto come terzo di difesa per non subire la loro velocità. Nemmeno lui stava bene, aveva dolore allo stomaco. Ci ha dato una grossa mano, come gli altri che si sono messi sempre a disposizione. Siamo molto contenti di lui, possiamo sfruttarlo in vari modi, ci dà energia e forza. Siamo contenti".