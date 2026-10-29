"Se qui il Var non interviene, il calcio pulito è solo uno slogan": Juan Jesus in tackle sull'Inter

L'Inter ha battuto 2-0 il Venezia grazie agli autugol di Moreno e Halhal, al termine di una partita che è stata dominata per larghi tratti dalla squadra di Davide Nicola. I nerazzurri hanno sofferto ed erano anche andati sotto nel punteggio, se non fosse che la rete di Lauberbach è stata poi annullata dal VAR per un fuorigioco 'di braccio'. VAR che invece non ha avuto nulla da ridire quando Carlos Augusto ha fatto fallo su Sohm, azione che poi ha portato al gol del vantaggio per la squadra di Chivu. Una scelta folle quella della direzione arbitrale, che neanche Juan Jesus è riuscito a spiegarsi.

La rabbia di Juan Jesus dopo Venezia-Inter: "Fallo evidente" L'ex difensore di Inter, Roma e Napoli, infatti, ora gioca al Venezia e ha commentato in maniera molto dura su Instagram quanto successo durante la partita contro i nerazzurri: "Sempre più orgoglioso e convinto di questo gruppo! Ieri resta un grande rammarico, perché per quello che abbiamo dimostrato in campo meritavamo molto di più. Un fallo così evidente, con tutte le telecamere a disposizione, non può passare inosservato. Se nemmeno il VAR corregge episodi del genere, il calcio pulito e credibile resta solo uno slogan. Noi continueremo a lottare, con ancora più fame e determinazione. Perché credo in questo gruppo e in quello che possiamo costruire insieme. A testa alta. Sempre".