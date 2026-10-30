Inter,  Thuram stanco ma deve giocare. In porta c’è Josep Martinez

MILANO - Ottanta minuti a Bologna, novanta con lo Shakhtar in Champions League (dove l’espulsione di Bastoni lo ha costretto a un lavoro sfi ancante in copertura), altri novanta con la Fiorentina ed, è storia recente, ottantasei mercoledì a Venezia quando le non perfette condizioni di Pio Esposito lo hanno costretto agli straordinari. Senza Lautaro, Marcus Thuram è centro di gravità dell’Inter. Il problema - di Cristian Chivu ma pure dei suoi colleghi, vista la sfi lza di infortuni che stanno martoriando le squadre - è dato da un calendario che non lascia spazio a momenti di riposo e il francese - per preservarlo dal rischio infortuni visto il modo in cui “strappa” in campo - andrebbe gestito. Impensabile, vista l’importanza della partita, che Tikus non possa giocare il derby, però in pochi alla vigilia della gara più sentita dalla tifoseria hanno messo a fuoco l’importanza capitale della trasferta in Champions a Rotterdam per aff rontare il Feyenoord: gara, quella di martedì, da vincere assolutamente se si vuole tenere viva la fi ammella della qualifi cazione diretta agli ottavi che svuoterebbe il calendario di un paio di partite. Chivu solo dopo il derby deciderà come gestire Thuram, certo è che il ricordo dell’unica gara giocata in coppia da Pio e Bonny (l’ultima sfi - da con il Milan, in data 8 marzo, persa per la rete di Estupinan) non è uno spot invitante per riproporla, anche se, prima o poi, dovrà accadere.

Inter, probabile formazione contro il Milan: ballottaggi e indisponibili Certo è che mai Chivu avrebbe immaginato di giocare il secondo derby consecutivo senza capitan Lautaro che molto probabilmente troverà comunque posto in panchina da capivatano non giocatore come fatto nell’ultimo derby giocando l’Inter formalmente fuori casa. L’Inter, come annunciato da Chivu, non recupererà nessuno. Out quindi, oltre all’argentino, pure Jones, Luis Henrique, Pavard e Stones. I ballottaggi dovrebbero essere un paio: il primo a centrocampo tra Zielinski e Mkhitaryan (l’armeno non ha messo piede in campo a Venezia: potrebbe essere un’indicazione importante in vista di domani sera), l’altro sulla corsia sinistra dove Dimarco è avanti su Carlos Augusto non fosse altro perché il brasiliano a Venezia ha accusato un problema intestinale e ieri ha svolto precauzionalmente un lavoro personalizzato. Dietro verrà riproposta la difesa tipo (Bisseck, con Akanji e Bastoni), in mezzo sono sicure le presenze di Diouf, Barella e Calhanoglu mentre in attacco toccherà a Pio affi ancare lo stakanovista Thuram.