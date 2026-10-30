Chivu e i sette derby senza vittorie: "Episodi a favore del Milan. Thuram ok, Carlos Augusto..."
Il tecnico dell'Inter: "Col Venezia l'abbiamo portata a casa con la fortuna, ora servirà qualcosa in più"
Il derby della Madonnina non è mai una partita come altre. Milan e Inter si preparano a sfidarsi a San Siro in un match importantissimo per una città intera. I nerazzurri ci arrivano da primi in classifica, mentre i rossoneri stanno vivendo un momento complicato, reduci da una sconfitta per 4-2 contro il Bologna. Il derby, però, è una di quelle partite con delle regole tutte sue, dove classifica e punteggi non contano. Servirà grinta e voglia vincere. Alla vigilia dell'incontro, Cristian Chivu in conferenza stampa ha commentato: "Non esistono favorite nei derby. C'è tanta voglia e ambizione, l'energia la trovi nella motivazione. La pressione è su tutti, ma non bisogna pensare troppo. Bisogna solo fare le cose giuste".
"Giocare questa partita è una motivazione in più"
Per i nerazzurri sarà la settima partita in 21 giorni: "La squadra è pronta, consapevole del fatto che è un derby. È sempre una motivazione in più giocare questa partita. Non conta la classifica, non conta niente. Il Milan parte sempre forte? Nasce tutto dall'equilibrio. Da quello che hai nelle gambe e nella testa. Devi saper scegliere bene quando puoi fare certe cose. Sappiamo la forza del Milan e come può fare male. È una squadra che ha tecnica, dobbiamo essere pronti a mantenere la compattezza, coprire la profondità".
Nessun derby vinto negli ultimi sette: "Dobbiamo farci una domanda"
L'Inter non ha vinto neanche uno degli ultimi sette derby giocati: "Dobbiamo vederla come una partita di campionato. Non dobbiamo accontentarci di cosa abbiamo fatto fin qui. Dobbiamo essere la nostra miglior versione. Dobbiamo farci una domanda se non vinciamo da sette derby. Episodi, momenti, sono stati a loro favore come l'anno scorso all'andata. Bisogna fare qualche sacrificio in più. Gli altri non ti regalano niente. La partita contro lo Shakthar si è fatta sentire. Abbiamo speso tanto, vincerla in dieci...poi abbiamo giocato con la Fiorentina. Non è perché si deve fare sempre il bello che bisogna far vedere quanto siamo bravi. Questa squadra ha capito che speculare ti può condizionare l'andamento della gara. Noi siamo consapevoli che il derby ci obbliga ad aggiungere qualcosa in più".
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