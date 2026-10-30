Chivu e i sette derby senza vittorie: "Episodi a favore del Milan. Thuram ok, Carlos Augusto..."

Il derby della Madonnina non è mai una partita come altre. Milan e Inter si preparano a sfidarsi a San Siro in un match importantissimo per una città intera. I nerazzurri ci arrivano da primi in classifica, mentre i rossoneri stanno vivendo un momento complicato, reduci da una sconfitta per 4-2 contro il Bologna. Il derby, però, è una di quelle partite con delle regole tutte sue, dove classifica e punteggi non contano. Servirà grinta e voglia vincere. Alla vigilia dell'incontro, Cristian Chivu in conferenza stampa ha commentato: "Non esistono favorite nei derby. C'è tanta voglia e ambizione, l'energia la trovi nella motivazione. La pressione è su tutti, ma non bisogna pensare troppo. Bisogna solo fare le cose giuste".

"Giocare questa partita è una motivazione in più" Per i nerazzurri sarà la settima partita in 21 giorni: "La squadra è pronta, consapevole del fatto che è un derby. È sempre una motivazione in più giocare questa partita. Non conta la classifica, non conta niente. Il Milan parte sempre forte? Nasce tutto dall'equilibrio. Da quello che hai nelle gambe e nella testa. Devi saper scegliere bene quando puoi fare certe cose. Sappiamo la forza del Milan e come può fare male. È una squadra che ha tecnica, dobbiamo essere pronti a mantenere la compattezza, coprire la profondità".