Chivu surreale: “Inter, non butterei tutto. Bonny vomitava, Provedel a casa. E Pio Esposito…”

"Fa male perdere un derby dove le aspettative erano altre. Ci siamo presentati con le emergenze, abbiamo cercato di recuperare qualcuno". Così Cristian Chivu a Sky Sport dopo la sconfitta nel derby . Il tecnico dell' Inter ammette che "l'approccio è stato sbagliato, non è tutto da buttare perché abbiamo reagito e potevamo anche pareggiare. Ma prima dell'intervallo abbiamo regalato un altro gol. Ci aspettavamo di fare meglio, dobbiamo migliorare sull'atteggiamento e sulla determinazione che in alcuni momenti ci manca. Dobbiamo voltare pagina perché tra 3 giorni avremo un'altra partita importante".

"Bonny fino alle 4 e mezza aveva la febbre"

Chivu ha spiegato la scelta di giocare con Thuram unica punta e di inserire Bonny e Pio Esposito soltanto al minuto 81: "Siamo stati costretti perché Pio non è stato bene, Bonny fino alle 4 e mezza aveva la febbre e ha vomitato tutta la notte. Purtroppo non è andata bene ma io non butterei tutto perché li abbiamo messi in difficoltà nel primo tempo. Le nostre colpe sono per l'atteggiamento leggero quando difendiamo, dobbiamo ritrovare la cattiveria dell'anno scorso. Non riusciamo più a essere dominanti? Non è mai semplice giocare ogni 3 giorni e fare una stagione con la fame giusta dopo aver vinto - conclude l'allenatore nerazzurro -. Dobbiamo ritrovare quell'umiltà, fare le cose con più attenzione e determinazione. Dobbiamo trovare consistenza in tutto quello che si fa".