Chivu tra contestazione e rabbia dei senatori: la Champions diventa un esame di fuoco per l’Inter

MILANO - Contestati nella notte dalla curva all’uscita dallo stadio («Derby perso senza giocare»), svuotati di energie psicofisiche e pure scossi dalle dure critiche arrivate dal senato ( Barella e Bastoni , dopo il 3-1 del Milan , hanno usato parole pesanti per scuotere il gruppo). Oggi pomeriggio l’ Inter decollerà per Rotterdam con i trolley pieni di dubbi . Il Feyenoord è l’avversario peggiore da affrontare visto il momento: stadio caldissimo, squadra veloce, intensa che sa caricarsi a molla in casa come sa bene il Como che al De Kuip ha già lasciato le penne.

Cristian Chivu dovrebbe ritrovare Pavard che ieri ha fatto parte dell’allenamento in gruppo e uno tra Jones e Stones: essendo tutti reduci da un lungo stop, difficile comunque attendersi un apporto importante nella notte di Champions. Una gara, quella con il Feyenoord (arbitrerà lo svedese Nyberg), che l’ Inter ha l’obbligo di vincere per mantenere viva la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi “svuotando” il calendario di un paio di impegni nel mese di febbraio. I bonus la squadra di Chivu li ha giocati a Madrid e (soprattutto) a San Siro contro il Brugge e ora non si può più sbagliare: il calendario non è impossibile ma in Europa vanno alzate le marce.

Chivu analizza la crisi dell'Inter: mancano cattiveria e percezione del pericolo

L’allenatore dopo il derby perso ha analizzato lucidamente la situazione, sollevando per la prima volta la problematica legata a un certo appagamento dopo il double centrato nell’ultima stagione. «A noi manca qualcosa rispetto all’anno scorso, gli approcci alle partite, la superficialità con cui trattiamo determinate situazioni. Ci manca un po’ di cattiveria e percezione del pericolo», ha spiegato Chivu. Discorso che non vale evidentemente per la Champions dove c’è invece da riscattare l’eliminazione con il Bodo-Glimt da vice campioni d’Europa. Allora come oggi è mancato come il pane capitan Lautaro (in Norvegia si fece male nel secondo tempo quando il match, poi perso 3-1, era ancora sull’1-1), il cui carisma e la cui cattiveria agonistica sarebbero utilissime in questo momento.

Inter, l'emergenza infortuni e il virus intestinale in vista della Champions League

In primis però Chivu si augura che il virus intestinale che ha creato tanti problemi in settimana all’Inter possa finire di tormentarlo: dopo il derby sono piovute tante critiche - giustificate sull’approccio sbagliato alla partita - ma l’allenatore ha dovuto programmare la stracittadina con un attaccante arruolabile (Thuram) e due evidentemente debilitati (Esposito e Bonny, entrati soltanto nel finale) ma il fatto che i primi cambi siano arrivati soltanto al 70’, per di più con l’Inter sotto di due gol, giustifica il sospetto che anche altri giocatori non fossero al top. La musichetta della Champions, è l’auspicio di Chivu, può essere medicina per resettare tutto anche se in Olanda pure la difesa sarà ai minini termini alla luce dell’assenza di Bastoni, squalificato. Gira e rigira, la coperta è sempre corta.