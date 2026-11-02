Chivu: "Inter, sappiamo chi siamo e cosa vogliamo fare. Feyenoord? Non sarà facile ma..."

"Io credo nel lavoro, credo in questa squadra, in quello che ha fatto e in quello che farà. Sono dei grandi campioni, lo hanno fatto vedere negli anni, hanno settato un determinato standard per portare in alto l'Inter. Ci sono gli episodi negativi e gli errori, ai quali si deve guardare per imparare e andare avanti". Cristian Chivu non ha dubbi su quale sarà la risposta dei suoi ragazzi domani al "De Kuip" contro il Feyenoord in Champions dopo la sconfitta nel derby . L'Inter, dopo essersi sbloccata in classifica con lo Shakthar , sa di non potersi permettere altri passi falsi. "Andiamo avanti partita dopo partita. Abbiamo capito che per entrare nelle prime otto servono circa 16 punti, ora ne abbiamo 3. Siamo consapevoli che non sarà una partita semplice per noi, sappiamo chi siamo e cosa vogliamo fare: sono convinto che faremo una grande gara ". Per quanto riguarda l'infermeria, "abbiamo dovuto gestire un paio di situazioni non facili, dovevamo trovare delle soluzioni con quello che avevamo a disposizione. Abbiamo recuperato Provedel, inoltre dopo l'infortunio è tornato in gruppo Pavard ".

"Abbiamo sempre detto che la Champions si gioca partita per partita, ma vale anche per il campionato. Ovvio che se si vogliono fare i calcoli per arrivare tra le prime otto più o meno servono sedici punti . Noi siamo ancora in gara, consapevoli che domani non sarà semplice per noi e consapevoli di quello che siamo e vogliamo fare. Faremo una grande gara", assicura l'allenatore dell' Inter in vista dell'impegno europeo contro il Feyenoord , club in merito al quale il tecnico dell'Inter ha affermato: "Il Feyenoord in casa si esalta, hanno intensità e qualità in molti giocatori soprattutto in avanti, con elementi di spicco come Hadj Moussa e Zechiel - spiega Chivu -. Hanno giocatori bravi nei duelli e nell'uno contro uno. Sappiamo che non sarà facile ma allo stesso tempo noi dovremo tirare fuori le nostre qualità e quel che sappiamo fare per metterli in difficoltà".

Thuram: "Cosa cambiare dopo il derby? Dobbiamo..."

"Cosa dobbiamo cambiare dopo il ko nel derby? Dobbiamo essere uniti, come squadra, e sapere che nei primi momenti della partita ci sono dei rischi. Ci siamo detti le cose in faccia come si fa in una famiglia e in una squadra, siamo pronti a ripartire". Sono queste, invece, le parole dell'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League in casa del Feyenoord.

"E' un ambiente caldissimo, spingono la loro squadra, approcciano le partite fortissimo - ha aggiunto parlando dell'avversario - Due anni fa avevano fatto cinque tiri in dieci minuti, mi aspetto una partita del genere. Io sto benissimo, sono felicissimo di poter giocare ogni partita e di aiutare la squadra. Il Feyenoord? Ci aspetta un ambiente caldissimo che spinge la squadra, approcciano le partite in maniera forte." Thuram ha fatto il punto anche sull'assenza del capitano Lautaro Martinez: "Fatica senza di lui? Non penso. Ognuno ha il proprio carattere. Anche altri leader fanno tanto bene per la squadra anche se non lo vedete".