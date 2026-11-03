Il Triplete al contrario, da quel gesto di Inzaghi... l'Inter torna a casa del Feyenoord

C ’era una volta un tre a Rotterdam. No, non ci sono interferenze consonantiche di troppo nell’attacco di questa storia. C’era proprio un tre, pollice, indice e medio della mano destra di Simone Inzaghi, che il 5 marzo del 2025 era il timoniere della corazzata Inter che aveva appena espugnato il De Kuip. Sembra una vita fa, invece è passato solo un annetto e mezzo. I nerazzurri giocavano gli ottavi di finale di Champions League (gara d'andata), si erano presentati in Olanda in emergenza esterni, avevano vinto ugualmente 2-0.