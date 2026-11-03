Il Triplete al contrario, da quel gesto di Inzaghi... l'Inter torna a casa del Feyenoord
C ’era una volta un tre a Rotterdam. No, non ci sono interferenze consonantiche di troppo nell’attacco di questa storia. C’era proprio un tre, pollice, indice e medio della mano destra di Simone Inzaghi, che il 5 marzo del 2025 era il timoniere della corazzata Inter che aveva appena espugnato il De Kuip. Sembra una vita fa, invece è passato solo un annetto e mezzo. I nerazzurri giocavano gli ottavi di finale di Champions League (gara d'andata), si erano presentati in Olanda in emergenza esterni, avevano vinto ugualmente 2-0.
Ragione per la quale, durante la conferenza stampa seguita al trionfo, al Demone Inzaghi era stata fatta una domanda (quasi) innocente. Punta al double? E l’allenatore dell’Inter tirò su il tre. Tre come treble, detto in inglese per non scomodare paragoni pesanti accostandosi alla versione spagnola, Triplete. Campionato, Champions e Coppa Italia, voleva tutto quell’Inter là. Anzi, tempo qualche giorno e Inzaghi ritoccò pure il business plan aziendale delle conquiste.
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