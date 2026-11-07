Calhanoglu, il rinnovo Inter non è così scontato: la Juve osserva, ma ora spunta anche il Como!
Il turco vuole restare, ma su ingaggio e durata del contratto c'è distanza: la prossima avversaria nerazzurra pensa al colpo a sorpresa
MILANO - Vedi Napoli e poi muori, vedi Como e poi... firmi. Sì, ma per chi? Inter-Como di domani pomeriggio all’ora dell’aperitivo, a San Siro, vedrà fra i protagonisti anche Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, come noto, ha il contratto in scadenza nel giugno 2027. Da almeno un paio d’anni il suo nome viene abbinato costantemente a qualche club di casa sua, ma offerte concrete e all’altezza non sono mai arrivate e Calhanoglu è sempre rimasto, anche perché il centrocampista, oltre a trovarsi bene a Milano - città dove vive dal 2017 -, da quando è stato trasformato in regista da Simone Inzaghi è diventato una pedina fondamentale dell’Inter. Le trattative per il suo rinnovo non sono ancora decollate, però ci sono già stati dei contatti fra il neo ds Dario Baccin e il suo agente Gordon Stipic. Da ambo le parti c’è la reciproca voglia di andare avanti insieme, però, l’intesa non è così scontata.
Inter, le condizioni per il rinnovo di Calhanoglu: ingaggio e durata
Calhanoglu, infatti, è fra i giocatori più pagati del club nerazzurro con 6.5 milioni d’ingaggio e non vorrebbe guadagnare molto meno di quanto finora percepito, prolungando per altre due annate. L’Inter, seguendo anche le direttive di Oaktree, ha però delle idee differenti. Innanzitutto Calhanoglu a febbraio compirà 33 anni e nelle ultime due stagioni ha rimediato undici infortuni muscolari che lo hanno tenuto fermo ai box per oltre 200 giorni. Dunque, se da un lato la società vorrebbe proseguire insieme, dall’altra fa delle valutazioni su durata del rinnovo - un anno più opzione? - e ingaggio, di base più basso, a cui poi aggiungere diversi bonus per prestazioni e risultati.
Marotta sul futuro di Calhanoglu: «Non siamo in una situazione di ansia»
L'Inter pubblicamente si professa tranquilla, come ha spiegato qualche giorno fa il presidente Marotta: «Non siamo in una situazione di ansia per quanto concerne i rinnovi, c’è solo un giocatore che è in scadenza di contratto, ed è Calhanoglu, con cui abbiamo un ottimo rapporto». Basterà per proseguire insieme? L’Inter fa diversi ragionamenti però non dimentica il ruolo del turco, centrale con Inzaghi e pure con Chivu, nonostante abbia trovato in Zielinski una valida alternativa. Calhanoglu - che tornerà in nazionale dopo aver saltato per infortunio le ultime gare di Montella ct - è un giocatore che comunque ha diversi estimatori.
Calhanoglu tra Juventus e Como: i numeri contro i lariani
In patria, ma pure in Italia. Come la Juventus e - notizia delle ultime settimane - anche il Como, la prossima avversaria. La squadra di Fabregas, infatti, per fare un ulteriore step nella sua crescita, sta pensando all’inserimento di nuove chiocce da affiancare ai propri giovani talenti. Fino alla stagione scorsa c’era per esempio Sergi Roberto, ora il club di Suwarso ha messo nel mirino Calhanoglu che ha nel Como una delle sue vittime preferite. Nei sei precedenti il turco ha sempre giocato da titolare, non ha mai perso - 5 successi e 1 pareggio - e ha segnato 3 gol con 4 assist. Fenomenale nell’ultima sfida, quella nella semifinale di ritorno di Coppa Italia del 21 aprile quando l'Inter a San Siro si impose in rimonta per 3-2 con una sua doppietta e il passaggio decisivo per la rete decisiva di Sucic.
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