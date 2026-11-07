Calhanoglu, il rinnovo Inter non è così scontato: la Juve osserva, ma ora spunta anche il Como!

MILANO - Vedi Napoli e poi muori, vedi Como e poi... firmi. Sì, ma per chi? Inter-Como di domani pomeriggio all’ora dell’aperitivo, a San Siro, vedrà fra i protagonisti anche Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, come noto, ha il contratto in scadenza nel giugno 2027. Da almeno un paio d’anni il suo nome viene abbinato costantemente a qualche club di casa sua, ma offerte concrete e all’altezza non sono mai arrivate e Calhanoglu è sempre rimasto, anche perché il centrocampista, oltre a trovarsi bene a Milano - città dove vive dal 2017 -, da quando è stato trasformato in regista da Simone Inzaghi è diventato una pedina fondamentale dell’Inter. Le trattative per il suo rinnovo non sono ancora decollate, però ci sono già stati dei contatti fra il neo ds Dario Baccin e il suo agente Gordon Stipic. Da ambo le parti c’è la reciproca voglia di andare avanti insieme, però, l’intesa non è così scontata.

Inter, le condizioni per il rinnovo di Calhanoglu: ingaggio e durata Calhanoglu, infatti, è fra i giocatori più pagati del club nerazzurro con 6.5 milioni d’ingaggio e non vorrebbe guadagnare molto meno di quanto finora percepito, prolungando per altre due annate. L’Inter, seguendo anche le direttive di Oaktree, ha però delle idee differenti. Innanzitutto Calhanoglu a febbraio compirà 33 anni e nelle ultime due stagioni ha rimediato undici infortuni muscolari che lo hanno tenuto fermo ai box per oltre 200 giorni. Dunque, se da un lato la società vorrebbe proseguire insieme, dall’altra fa delle valutazioni su durata del rinnovo - un anno più opzione? - e ingaggio, di base più basso, a cui poi aggiungere diversi bonus per prestazioni e risultati.