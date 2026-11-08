Thuram, le nove fatiche per l'Inter e i precedenti contro il Como che parlano chiaro

Un ultimo sforzo, Marcus. Oggi all’ora dell’aperitivo (18) in un Meazza che dovrebbe avvicinarsi al tutto esaurito, l’Inter si affiderà in attacco per la nona gara consecutiva a Marcus Thuram. Il francese, questa volta chiamato nella Francia da Zidane, infatti, dopo aver iniziato la stagione di rincorsa - complice l’infortunio rimediato al Mondiale e la precedente sosta vissuta ad Appiano Gentile perché non convocato dalla sua nazionale -, si è caricato la squadra sulle spalle dal 10 ottobre e non ha più lasciato il campo. Titolare cinque volte in Serie A e tre in Champions. Cristian Chivu gli ha chiesto uno sforzo perché c’era la necessità di sopperire all’infortunio di Lautaro Martinez, fermatosi dopo dopo il ko casalingo col Brugge del 13 del mese scorso. Così Thuram ha fatto gli straordinari: dopo le due gare sopracitate in tandem con Lautaro, tre volte è stato impiegato in coppia con Pio Esposito - la quarta arriverà oggi se non ci saranno sorprese nelle scelte del tecnico romeno -, due con Bonny e una da solo, nel derby, quando i giovani partner si sono seduti in panchina a causa di malanni di stagione. Thuram si è speso tanto e ha speso molto sotto l’aspetto fisico. Il fatto che l'Inter martedì in Champions contro il Feyenoord sia sia portata sul 3-0 in neanche 55 minuti, ha permesso a Chivu di poter risparmiare il francese, togliendolo dal campo al 12' della ripresa e preservandolo così per l’ultima fatica, quella di oggi contro il Como.