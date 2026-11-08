Thuram, le nove fatiche per l'Inter e i precedenti contro il Como che parlano chiaro
Un ultimo sforzo, Marcus. Oggi all’ora dell’aperitivo (18) in un Meazza che dovrebbe avvicinarsi al tutto esaurito, l’Inter si affiderà in attacco per la nona gara consecutiva a Marcus Thuram. Il francese, questa volta chiamato nella Francia da Zidane, infatti, dopo aver iniziato la stagione di rincorsa - complice l’infortunio rimediato al Mondiale e la precedente sosta vissuta ad Appiano Gentile perché non convocato dalla sua nazionale -, si è caricato la squadra sulle spalle dal 10 ottobre e non ha più lasciato il campo. Titolare cinque volte in Serie A e tre in Champions. Cristian Chivu gli ha chiesto uno sforzo perché c’era la necessità di sopperire all’infortunio di Lautaro Martinez, fermatosi dopo dopo il ko casalingo col Brugge del 13 del mese scorso. Così Thuram ha fatto gli straordinari: dopo le due gare sopracitate in tandem con Lautaro, tre volte è stato impiegato in coppia con Pio Esposito - la quarta arriverà oggi se non ci saranno sorprese nelle scelte del tecnico romeno -, due con Bonny e una da solo, nel derby, quando i giovani partner si sono seduti in panchina a causa di malanni di stagione. Thuram si è speso tanto e ha speso molto sotto l’aspetto fisico. Il fatto che l'Inter martedì in Champions contro il Feyenoord sia sia portata sul 3-0 in neanche 55 minuti, ha permesso a Chivu di poter risparmiare il francese, togliendolo dal campo al 12' della ripresa e preservandolo così per l’ultima fatica, quella di oggi contro il Como.
Thuram, che numeri a San Siro
Per fortuna dei nerazzurri, verrebbe da dire, si giocherà a San Siro dove Thuram, in campionato, in quest’annata, non ha sbagliato un colpo. Dopo essere rimasto in panchina alla prima giornata contro il Monza, Thuram ha poi segnato in tutte le altre quattro partite casalinghe contro Napoli, Udinese, Parma e Fiorentina. Striscia aperta in Serie A nello stadio di casa che va avanti, per altro, dal 5 aprile scorso, visto che Thuram aveva segnato anche nelle ultime tre gare interne disputate nel campionato ’25-26, andando in gol contro Roma, Cagliari e Parma, restando poi fuori contro il Verona. Dunque, nelle ultime sette gare a San Siro il francese ha sempre trovato la rete - come Lukaku nel 2021 e Vieri nel 2003 (Bobo arrivò a 11) -, mettendo a referto, oltre a 7 gol, pure 4 assist. Non fa parte di questo elenco di gol il Como, ma solo perché Marcus lo aveva affrontato in altri periodi o in trasferta, vedi la doppietta realizzata al Sinigaglia il 12 aprile, in quel 3-4 in rimonta che ha spalancato le porte del 21° scudetti ai nerazzurri. Thuram, infatti, quando vede Como in campionato, segna.
In coppia con Pio Esposito
Oltre ai due gol appena ricordati, ci sono le marcature anche nelle due sfide di San Siro sia nella stagione '24-25 (un gol nel 2-0 del 23 dicembre 2024) che in quella '25-26 (la seconda rete nel 4-0 del 6 dicembre 2025). Thuram, come scritto, oggi dovrebbe fare coppia con Pio Esposito. Giocando con l'azzurro, il francese - i due poi si troveranno uno contro l'altro giovedì prossimo a San Siro nella sfida di Nations (anche se difficilmente Marcus partirà titolare) - potrà svariare e Chivu gli chiederà soprattutto di attaccare la profondità alle spalle della difesa del Como; movimenti che hanno sempre messo in difficoltà la squadra di Fabregas. L'obiettivo è chiudere al meglio questo blocco di gare, magari con un altro gol in casa, una rete che cancellerebbe le grandi fatiche dell'ultimo mese. In attesa di Lautaro.
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