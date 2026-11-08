Barella a tacchetti spianati, neanche un giallo: l'incredibile primo tempo di Inter-Como

Tra i migliori in campo di Inter-Como, dopo settimane di prestazioni sottotono, Nicolò Barella ringrazia anche Chiffi. Nel corso del primo tempo di Inter-Como il centrocampista nerazzurro ha più volte colpito duramente gli avversari con entrate da giallo pieno, ricevendo in cambio una clemenza arbitrale che ha scatenato la rabbia dei social non nerazzurri, soprattutto dei tifosi del Milan che mettono in contrapposizione il giallo a Rabiot per..aver subito un fallo da rosso. Tre interventi irregolari - di cui almeno uno particolarmente irruento, a gamba tesa con i tacchetti contro l'avversario - senza rimediare alcun cartellino. E non si tratta certo di una novità per il centrocampista azzurro...

Esperienza e malizia, certo, ma se non viene punito il gioco violento...

Barella è noto per la capacità di spendere falli tattici importanti a metà campo, abbinati spesso a veementi proteste, riuscendo quasi sempre a evitare sanzioni disciplinari, cosa che gli consente di gestire la pressione per l'intero arco della partita senza il rischio di lasciare i suoi in dieci ma, al contempo, scatenando le proteste della panchina e dei giocatori avversari. Anche oggi, l'ennesima grande prestazione, per un calciatore di grande sostanza e di livello internazionale ma che, innegabilmente, risulta favorita da una sorta di impunità che ha lasciato senza parole. Come sempre accade in campo, il metro arbitrale che non punisce sposta l'asticella della durezza delle entrate sempre più in alto. E non sanzionare entratacce come quelle di Barella è un altro motivo per i quali poi i social si scatenano con la Marotta League...