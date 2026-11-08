Calhanoglu, carezze ai tifosi Inter: "Qui da 5 anni, state tranquilli". E Chivu festeggia

MILANO - Dopo il successo con il Feyenoord , l'Inter si prende il big match di Serie A contro il Como, si lascia il derby perso alle spalle e torna a -1 dalla Lazio capolista . Il tecnico nerazzurro, Cristian Chivu commenta così la partita ai microfoni di SkySport: "Partirei dalle 9 partite in 27 giorni superate con alti e bassi. A volte ci sono anche delle amarezze che devi accettare e prepararti al meglio per le partite successive. Oggi abbiamo alzato il ritmo, trovando qualità, pressioni fatte bene a livello collettivo. Primo tempo molto buono ci ha permesso di andare all'intervallo sul doppio vantaggio, poi bisogna anche saper gestire le energie e sfruttare le transizioni. Faccio i complimenti ai miei ragazzi".

Calhanoglu: "State tranquilli"

A parlare nel postpartita, ai microfoni di Dazn, è anche Calhanoglu: "Oggi e col Feyenoord abbiamo fatto molto meglio rispetto al Milan, abbiamo analizzato, dobbiamo continuare ad avere fame e spirito, abbiamo vinto tutti i duelli". Come stai vivendo la stagione?, Calhanoglu risponde: "Mi aspettavo questa domanda, sono tranquillo, faccio il mio lavoro, amo i miei compagni. Sono qui da 5 anni, abbiamo vinto tanto insieme, siamo tutti e due tranquilli e si vedrà, non c'è da fare tanto casino, state tutti tranquilli".

Le parole di Chivu

Due clean sheet e due grandi approcci consecutivi dopo il derby: "C'è sempre da migliorare anche dopo oggi. Non si può essere perfetti, la stagione è lunga con tante partite e vanno interpretate al meglio con quello che abbiamo", ha aggiunto il tecnico dell'Inter, che poi ha parlato della reazione dei suoi dopo la sconfitta nel derby: "C'entrano tante cose, i giocatori infortunati, le trasferte dove rientri alle 4 di mattina. Purtroppo abbiamo perso una partita ma si va avanti, non possiamo leccarci le ferite ma va portata avanti questa stagione ambiziosa. L'importante dopo il derby era reagire, lo avevamo fatto anche dopo il Bruges. Alla fine potevamo fare meglio ma anche peggio". Chiusura sugli aspetti che hanno messo più in difficoltà il Como: "Nasce tutto dagli attaccanti perché hanno tolto il giro palla, siamo arrivati coi tempi di pressione giusti e se andava male avevamo compattezza: siamo riusciti a non fargli trovare il loro gioco tra le linee e a ripartire, sapendo che il Como preferisce giocare in avanti".

"Gestire la frustrazione"

Cristian Chivu a Dazn: "Classifica corta, importante è come arrivi a marzo dove inizi a capire per cosa devi lottare. Dobbiamo essere consapevoli che abbiamo tante partite da fare, c'è anche la Coppa Italia, in Champions dobbiamo mantenere la competitività". Poi torna sulla partita: "Volevamo costringere il Como a non trovare le giocate dentro e l'abbiamo fatto abbastanza bene. Dovevamo fare un blocco medio e dovevamo togliere le loro giocate dentro. Abbiamo creato compattezza e questo ci ha permesso di recuperare palla e ripartire con ferocia. E abbiamo costretto il Como a sbagliare tanto, cosa che di solito non fa. Le pressioni si fanno insieme, si ragiona di squadra. E questa cosa l'abbiamo capita dopo il derby e l'abbiamo fatto vedere a Rotterdam e oggi. Bisogna saper gestire la frustrazione e accettare anche di ritornare veloci sotto la linea della palla". Su Spence: “Sapevamo cosa avrebbe potuto darci, ci ha dato una mano nelle ultime partite".